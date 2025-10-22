Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo cae el pago de 5 mil 800 pesos del bimestre septiembre-octubre?
¡Presta atención! El depósito de los 5 mil 800 pesos traerá una variación para el bimestre septiembre-octubre, por lo que se recomienda estar atentos a la fecha de entrega
Con el principal objetivo de fomentar la continuidad de estudios a las y los jóvenes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) otorga 5 mil 800 pesos bimestrales a quienes estén inscritos en el programa social Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Se prevé que las y los estudiantes en todo México hagan uso de este apoyo monetario para concluir con éxito sus estudios de licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU).
¿CUÁNDO ES EL PRIMER PGO DE LOS 5 MIL 800 PESOS DE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO?
Julio León, titular de la CNBBBJ, indicó que ya está listo el calendario de distribución de pagos para “Jóvenes beneficiarias y beneficiarios de continuidad de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”.
Respecto a los pagos: por única vez el depósito, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, se realizará en un solo día, confirmó el funcionario federal.
El próximo 29 de octubre será cuando lleguen los 5 mil 800 pesos a cada joven en su tarjeta del Bienestar. Ante ello, VANGUARDIA sugiere revisar con anticipación el saldo y para, después, verificar si el depósito se hizo con éxito.
¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO? ESTO DICEN LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA
Jóvenes Escribiendo el Futuro es únicamente para estudiantes de educación superior en escuelas marcadas como prioritarias o con mayor vulnerabilidad social, entre las que están:
1. Escuelas de Educación Superior ubicadas en localidades prioritarias;
2. Universidad de Lenguas Indígenas de México;
3. Universidad de la Salud (Ciudad de México y Puebla);
4. Universidades para el Bienestar Benito Juárez García;
5. Escuelas Normales con modelo intercultural;
6. Escuelas Normales Indígenas y Rurales;
7. Universidades Interculturales.
CONSIDERACIONES SOBRE LA BECA DE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
1. Aspectos Económicos:
* Monto: El apoyo económico es de 5,800 pesos mexicanos bimestrales (la cantidad puede variar según las Reglas de Operación vigentes de cada año).
* Duración: Se otorga durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se consideran julio y agosto por ser periodo vacacional).
* Límite Máximo: Puedes recibir el apoyo por un máximo de 45 meses en total (o 55 meses en el caso de la carrera de Medicina), siempre y cuando sigas cumpliendo con los requisitos y solicites la beca en cada convocatoria.
* Método de Pago: El pago se realiza generalmente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. Si no tienes una, se te indicará cómo obtenerla.
2. Incompatibilidad con Otras Becas
* Incompatibilidad: Esta beca no es compatible con ninguna otra beca otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal (gobierno federal) que tenga el mismo fin (manutención).
* Compatibilidad: Generalmente, es compatible con becas que tienen un fin distinto, como las que cubren costos de transporte, servicio social, movilidad académica o que son otorgadas por instituciones privadas, estatales o municipales (siempre que no sean de manutención).
3. Criterios de Selección y Priorización:
* Cobertura Total (Prioridad): Los estudiantes inscritos en instituciones consideradas de cobertura total (como Universidades Interculturales, Normales Indígenas, UBBJG) tienen una mayor prioridad y, por lo general, la beca se les otorga sin tomar en cuenta la edad o condición socioeconómica.