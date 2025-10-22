Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo cae el pago de 5 mil 800 pesos del bimestre septiembre-octubre?

Con el principal objetivo de fomentar la continuidad de estudios a las y los jóvenes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) otorga 5 mil 800 pesos bimestrales a quienes estén inscritos en el programa social Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Se prevé que las y los estudiantes en todo México hagan uso de este apoyo monetario para concluir con éxito sus estudios de licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU).

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez: ¿Quiénes reciben los mil 900 pesos del 20 al 27 de octubre?

¿CUÁNDO ES EL PRIMER PGO DE LOS 5 MIL 800 PESOS DE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO?

Julio León, titular de la CNBBBJ, indicó que ya está listo el calendario de distribución de pagos para “Jóvenes beneficiarias y beneficiarios de continuidad de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

Respecto a los pagos: por única vez el depósito, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, se realizará en un solo día, confirmó el funcionario federal.

El próximo 29 de octubre será cuando lleguen los 5 mil 800 pesos a cada joven en su tarjeta del Bienestar. Ante ello, VANGUARDIA sugiere revisar con anticipación el saldo y para, después, verificar si el depósito se hizo con éxito.