¿Ya preparas tus vacaciones? Revisa a cuántos días de descanso tienes derecho, según la LFT
Antes de comenzar a planear tu próxima temporada vacacional, revisa tus derechos como trabajador, al solicitar tus días de descanso
Con la temporada de las festividades que ya se acerca, muchos trabajadores ya planean un descanso laboral, para gozar con sus familias y salir de la rutina. Para ello, es importante saber a cuántos días de vacaciones tienes derecho, según tu antigüedad.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) se encarga de regular este derecho en México. Dicha legislación establece que toda persona trabajadora con más de un año de servicios, tiene derecho a un periodo anual de vacaciones con goce de sueldo, las cuales aumentan progresivamente según la antigüedad que se vaya acumulando.
¿A CUÁNTOS DÍAS DE VACACIONES TIENES DERECHO SEGÚN TU ANTIGÜEDAD?
A partir del mes de enero de 2023, se aprobó una reforma en la que las vacaciones se incrementaron de forma significativa. Sumado a esto, es necesario considerar el aumento progresivo.
Por lo que VANGUARDIA revela aquí la tabla de relación entre los días de vacaciones por derecho según la antigüedad laboral de la persona:
* 1 año de antigüedad equivale a 12 días de vacaciones.
* 2 años de antigüedad equivalen a 14 días de vacaciones.
* 3 años de antigüedad equivalen a 16 días de vacaciones.
* 4 años de antigüedad equivalen a 18 días de vacaciones.
* 5 años de antigüedad equivalen a 20 días de vacaciones.
* De 6 a 10 años de antigüedad equivalen a 22 días de vacaciones.
* De 11 a 15 años de antigüedad equivalen a 24 días de vacaciones.
* De 16 a 20 años de antigüedad equivalen a 26 días de vacaciones.
* De 21 a 25 años de antigüedad equivalen a 28 días de vacaciones.
* De 26 a 30 años de antigüedad equivalen a 30 días de vacaciones.
De esta forma, se prevé incentivar la permanencia de las personas en su entorno laboral.
¿HAY UN PROCESO A SEGUIR PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE LAS VACACIONES EN TU TRABAJO?
El procedimiento exacto para solicitar tus vacaciones puede variar un poco de una empresa a otra, pero generalmente sigue estos pasos:
1. Verifica tu saldo y políticas:
* Asegúrate de saber cuántos días de vacaciones tienes disponibles (esto depende de tu antigüedad y las leyes locales/políticas de la empresa).
* Revisa las políticas internas de tu empresa (manual del empleado, contacto con Recursos Humanos) para ver si hay un procedimiento, fechas límite o formularios específicos.
2. Planifica y elige las fechas:
* Elige el período que deseas tomar. Se recomienda hacerlo con anticipación (a veces 15 días o incluso un mes) para facilitar la planificación del equipo.
* Considera la carga de trabajo de tu área para solicitar un periodo que cause la menor interrupción posible.
3. Realiza la solicitud formal:
* En muchas empresas se hace a través de un sistema digital (plataforma de RH, expediente del trabajador).
* Si no hay un sistema, generalmente se hace mediante un formulario físico o una carta/correo electrónico dirigido a tu jefe directo y/o al departamento de Recursos Humanos.
* La solicitud debe incluir al menos:
- Tus datos.
- Fecha de inicio y fin de las vacaciones.
- Cantidad total de días solicitados.
4. Espera la aprobación:
* Tu jefe o el departamento de Recursos Humanos revisará la solicitud. La aprobación puede depender de la disponibilidad de personal, las necesidades del servicio y si cumples con los días generados.
* Una vez aprobada, deberías recibir una confirmación oficial (carta, notificación por sistema, correo).
5. Prepara tu ausencia:
* Antes de irte, habla con tu equipo y jefe.
* Organiza tus pendientes, delega tareas o responsabilidades clave y asegúrate de que haya alguien que pueda cubrirte.
¿QUÉ DEBES HACER SI TU TRABAJO NO RESPETA TUS DÍAS DE VACACIONES?
Las vacaciones son un derecho laboral fundamental. Si en tu trabajo no respetan tus días de vacaciones (ya sea negándolos injustificadamente, cancelándolos sin acuerdo o impidiendo su disfrute), esto es lo que generalmente debes hacer:
1. Intenta dialogar: Solicita una reunión con tu jefe directo o el departamento de Recursos Humanos para exponer la situación.
2. Presenta una queja: Si el diálogo no funciona o la empresa se niega rotundamente, debes buscar ayuda legal. En México, la institución encargada es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que te apoyará de la siguiente forma:
* Te brindarán asesoría legal gratuita y personalizada.
* Te ayudarán a interponer una queja o denuncia.
* Puedes contactarlos por teléfono 800 717 2942 y 800 911 7877, o por correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx.
¿LAS VACACIONES SE PUEDEN IR ACUMULANDO?
Algunas empresas, por políticas internas, permiten a sus colaboradores acumular días no utilizados. Sin embargo, estas medidas son opcionales y no forman parte de la obligación legal. Es decir, el patrón no está obligado a permitir la acumulación más allá de lo que marca la Ley Federal del Trabajo.
Por ello, es recomendable que los trabajadores se informen sobre las políticas específicas de su empresa y no dejen pasar los plazos legales.