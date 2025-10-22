¿Ya preparas tus vacaciones? Revisa a cuántos días de descanso tienes derecho, según la LFT

Con la temporada de las festividades que ya se acerca, muchos trabajadores ya planean un descanso laboral, para gozar con sus familias y salir de la rutina. Para ello, es importante saber a cuántos días de vacaciones tienes derecho, según tu antigüedad.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) se encarga de regular este derecho en México. Dicha legislación establece que toda persona trabajadora con más de un año de servicios, tiene derecho a un periodo anual de vacaciones con goce de sueldo, las cuales aumentan progresivamente según la antigüedad que se vaya acumulando.

¿A CUÁNTOS DÍAS DE VACACIONES TIENES DERECHO SEGÚN TU ANTIGÜEDAD?

A partir del mes de enero de 2023, se aprobó una reforma en la que las vacaciones se incrementaron de forma significativa. Sumado a esto, es necesario considerar el aumento progresivo.

Por lo que VANGUARDIA revela aquí la tabla de relación entre los días de vacaciones por derecho según la antigüedad laboral de la persona:

* 1 año de antigüedad equivale a 12 días de vacaciones.

* 2 años de antigüedad equivalen a 14 días de vacaciones.

* 3 años de antigüedad equivalen a 16 días de vacaciones.

* 4 años de antigüedad equivalen a 18 días de vacaciones.

* 5 años de antigüedad equivalen a 20 días de vacaciones.

* De 6 a 10 años de antigüedad equivalen a 22 días de vacaciones.

* De 11 a 15 años de antigüedad equivalen a 24 días de vacaciones.

* De 16 a 20 años de antigüedad equivalen a 26 días de vacaciones.

* De 21 a 25 años de antigüedad equivalen a 28 días de vacaciones.

* De 26 a 30 años de antigüedad equivalen a 30 días de vacaciones.

De esta forma, se prevé incentivar la permanencia de las personas en su entorno laboral.