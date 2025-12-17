Las temibles profecías de Nostradamus para 2026... guerras y cambios globales

Información
/ 17 diciembre 2025
    Las temibles profecías de Nostradamus para 2026... guerras y cambios globales
    Conflictos, poder y esperanza: así interpretan expertos las profecías de Nostradamus para 2026, entre tensiones globales, política y un posible renacer. VANGUARDIA/ARCHIVO

Cada fin de año resurgen las profecías de Nostradamus. Para 2026, intérpretes ven advertencias sobre guerras, reacomodos de poder y disputas entre Oriente y Occidente, pero también señales de renovación.

Michel de Nostradame, conocido como Nostradamus, publicó Les Prophéties en 1555, una obra compuesta por 942 cuartetas crípticas que, según sus seguidores, anticiparon grandes hechos históricos.

Aunque sus textos carecen de fechas y nombres explícitos, la tradición interpretativa asocia versos a contextos contemporáneos. En el caso de 2026, se habla de un mundo marcado por conflictos prolongados, cambios políticos abruptos y disputas estratégicas.

Especialistas en simbolismo advierten que estas lecturas no son predicciones literales, sino ejercicios de interpretación que reflejan las preocupaciones de cada época.

EL “ENJAMBRE DE ABEJAS” Y EL PODER GLOBAL

Una de las cuartetas más citadas menciona que “el gran enjambre de abejas se levantará”. Para los intérpretes modernos, las abejas simbolizan poder organizado, influencia y liderazgo colectivo.

Bajo esta lectura, el verso aludiría a figuras políticas dominantes o a bloques de poder que consolidan su influencia mediante decisiones inesperadas, alianzas frágiles o victorias electorales sorpresivas.

También se asocia a negociaciones internacionales de alto impacto y a reacomodos entre aliados tradicionales, donde el equilibrio global podría modificarse sin previo aviso.

TENSIONES EN EUROPA Y “SIETE MESES DE GUERRA”

Otra frase que inquieta a los seguidores es aquella que menciona que “el Ticino se desbordará de sangre”, una referencia geográfica que algunos vinculan con conflictos en Europa o choques entre países vecinos.

Nostradamus también escribió sobre “siete meses de gran guerra”, expresión que se interpreta como enfrentamientos largos liderados por figuras que se niegan a ceder terreno político o militar.

En este contexto, algunos analistas simbólicos relacionan la cuarteta con liderazgos actuales y con la persistencia de guerras que parecen no encontrar una salida diplomática.

ORIENTE, OCCIDENTE Y NUEVAS BATALLAS

La mención recurrente de Marte, dios romano de la guerra, refuerza la idea de violencia y confrontación. Para 2026, esta imagen se asocia a tensiones no solo militares, sino también económicas y tecnológicas.

Algunos intérpretes apuntan a la competencia entre Europa, Asia y Estados Unidos, especialmente en campos estratégicos como la inteligencia artificial, la innovación y el control de recursos clave.

El temor central es un reacomodo del poder global, donde Occidente enfrente desafíos crecientes frente a potencias emergentes.

UN MENSAJE DE ESPERANZA ENTRE LAS SOMBRAS

No todas las lecturas son oscuras. Una cuarteta señala: “Las sombras caerán, pero el hombre de luz se levantará”, frase que muchos interpretan como un renacer tras la crisis.

Este “hombre de luz” no necesariamente sería una persona, sino un cambio de mentalidad, un nuevo liderazgo o el regreso a valores más humanos después de periodos de incertidumbre.

Así, las profecías para 2026 combinan advertencia y esperanza, recordando que incluso en tiempos de crisis pueden surgir transformaciones positivas.

DATOS CURIOSOS SOBRE NOSTRADAMUS

· Les Prophéties fue publicado en 1555

· Sus cuartetas no tienen fechas ni nombres directos

· Cada generación reinterpreta sus versos según su contexto

· La mayoría de las predicciones son simbólicas, no literales

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

