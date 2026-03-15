Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’

El 15 de marzo se reportó que la embajada de los Estados Unidos en Bolivia anunció el cierre temporal de sus instalaciones consulares en la región de Santa Cruz.

Se detalló que su cierre temporal se debe a una estrategia de prevención y seguridad, tras el arresto del presunto narcotraficante Sebastián Marset, de origen uruguayo.

‘Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución en Santa Cruz. La Agencia Consular de Estados Unidos en Santa Cruz permanecerá cerrada desde el lunes 16 de marzo hasta al menos el viernes 20 de marzo’ instruyó la delegación diplomática.

El arresto de Marset ocurrió el viernes 13 de marzo, después de que un operativo de la Policía lo interceptara en una base de operaciones. Su captura derivó en la confiscación de viviendas, aeródromos, avionetas, drogas y vehículos valorados en 15 millones de dólares.