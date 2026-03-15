Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’

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Internacional
/ 15 marzo 2026
    Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’
    Estados Unidos cierra su agencia consular en Santa Cruz, tras la captura de Marset Vanguardia

Sebastián Enrique Marset Cabrera fue catalogado como uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

El 15 de marzo se reportó que la embajada de los Estados Unidos en Bolivia anunció el cierre temporal de sus instalaciones consulares en la región de Santa Cruz.

Se detalló que su cierre temporal se debe a una estrategia de prevención y seguridad, tras el arresto del presunto narcotraficante Sebastián Marset, de origen uruguayo.

Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución en Santa Cruz. La Agencia Consular de Estados Unidos en Santa Cruz permanecerá cerrada desde el lunes 16 de marzo hasta al menos el viernes 20 de marzo’ instruyó la delegación diplomática.

El arresto de Marset ocurrió el viernes 13 de marzo, después de que un operativo de la Policía lo interceptara en una base de operaciones. Su captura derivó en la confiscación de viviendas, aeródromos, avionetas, drogas y vehículos valorados en 15 millones de dólares.

La Embajada de los Estados Unidos acreditó que el arresto de Marset es un resultado de ‘El escudo de las Américas’, alianza de la administración de Trump con los gobiernos de Latinoamérica.

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Marset fue considerado por la DEA como uno de los narcotraficantes más buscados en el 2025. Será deportado a los Estados Unidos para afrontar las denuncias del gobierno contra sus actos de narcotráfico.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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