Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados

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/ 15 marzo 2026
    Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados
    La Presidenta afirmó que existe consenso para presentar su “Plan B”. ESPECIAL
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por El Universal

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La coalición oficialista mantiene negociaciones y, aunque hay señales de respaldo, en Morena admiten que el acuerdo aún se termina de ajustar

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existe consenso para presentar su “Plan B”, una iniciativa alterna luego de que el Congreso de la Unión desechó su propuesta de reforma electoral.

En entrevista tras arribar a un evento de Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria señaló que este domingo conversará con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para definir el envío del Plan B al Congreso de la Unión, el cual podría realizarse este lunes o martes.

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“A penas voy a hablar con la Secretaría de Gobernación, (Rosa Icela Rodríguez)”, comentó al ser cuestionada sobre el envío de la propuesta.

Ante la pregunta sobre si ya hay consenso con los partidos aliados, Sheinbaum respondió: “Sí, ya salió una publicación”, sin ofrecer más detalles.

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El sábado, senadores del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena expresaron su respaldo al Plan B electoral de la presidenta y señalaron que, a su juicio, la propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados.

En un comunicado, las bancadas de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia indicaron: “Las Senadoras y Senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

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Antes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que tras negociaciones que concluyeron en la Secretaría de Gobernación todavía no hay un acuerdo, aunque dijo percibir una “actitud positiva” del PT y del PVEM para alcanzarlo.

Monreal expuso que después de ese primer encuentro en Bucareli “percibo una actitud positiva del PT y del Verde por lograrlos, porque saben ellos y todos sabemos que no solo es la reforma que se plantea, sino la pervivencia de la alianza entre los tres partidos para otros actos legislativos y para otros actos de carácter político”.

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