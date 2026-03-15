A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz

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Internacional
/ 15 marzo 2026
    A dos semanas de la guerra con Irán, Trump busca asegurar el estrecho de Ormuz
    El presidente Donald Trump no ha logrado encontrar una explicación convincente de por qué inició la guerra, ni de cómo la terminará, para una población preocupada por las muertes de estadounidenses en el conflicto. AP

Países toman con cautela el llamado de Trump a proteger el estrecho de Ormuz; analizan como reabrirlo

WEST PALM BEACH.- A dos semanas transcurridas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, el presidente Donald Trump ha quedado cada vez más a la defensiva en el terreno político, donde su estrategia se ha enfocado en asegurar el estrecho de Ormuz.

Al momento el alza de los precios del petróleo y la caída de los mercados bursátiles ha provocado que incluso sus simpatizantes cuestionen su plan.

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Asimismo Moscú está recibiendo un impulso desde los primeros días de la guerra después que Trump flexibilizó las sanciones sobre algunos envíos de petróleo ruso. Eso, combinado con el aumento de los precios del crudo, socavó el esfuerzo de años por recortar la capacidad del presidente Vladímir Putin para librar la guerra en Ucrania.

Y con el control del Congreso en juego en los comicios de medio mandato de noviembre, los demócratas se han unido para oponerse a la estrategia de Trump hacia Irán y señalar la turbulencia económica como prueba de que los republicanos no han cumplido sus promesas de reducir los costos cotidianos.

IRÁN PLANEA MANTENER ATAQUES

Donald Trump se queja cada vez más de la cobertura mediática del conflicto y escribió el sábado: “Los medios en realidad quieren que perdamos la guerra”. Posteriormente, su regulador de radiodifusión amenazó con retirar licencias de transmisión a menos que “rectifiquen el rumbo”.

El presidente también sugirió por primera vez que Estados Unidos tendrá que apoyarse en la comunidad internacional para ayudar a que los petroleros se desplacen por el estrecho de Ormuz.

Por su parte Irán ha afirmado que planea mantener los ataques contra la infraestructura energética y usar su cierre efectivo del estrecho como palanca contra Estados Unidos e Israel. Por esa vía marítima fluye una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

“Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con los Estados Unidos de América, para mantener el estrecho abierto y seguro”, dijo Trump.

Por otro lado, el llamado del presidente estadounidense Donald Trump a China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros para que envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz “abierto y seguro” no obtuvo compromisos el domingo, mientras los precios del petróleo siguen subiendo debido a la guerra con Irán.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo a NBC que ha estado “en diálogo” con algunos de los países, y esperaba que China fuera “un socio constructivo” para reabrir el estrecho por el que normalmente pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo.

Irán ha dicho que el estrecho está abierto para todos excepto Estados Unidos y sus aliados.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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