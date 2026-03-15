El impacto económico en EU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral

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Internacional
/ 15 marzo 2026
    El impacto económico en EU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral
    La operación militar se ha convertido en un elemento arriesgado para los intereses políticos de Trump y los republicanos a ocho meses de las elecciones de medio mandato. twinsterphoto

Se estima que si la campaña se prolongara dos meses, el gasto adicional podría situarse entre 40 mil y 95 mil millones de dólares

WASHINGTON.- La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar Irán hace dos semanas amenaza con extender sus consecuencias más allá de la agitación económica mundial y convertirse en un bumerán para el inquilino de la Casa Blanca cuya popularidad cae entre los estadounidenses a medida que aumenta el precio de la gasolina a pocos meses de la elecciones de medio mandato.

El próximo 3 de noviembre se vota la renovación de la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado (unos 35) y la pérdida del control republicano de ambas cámaras dejaría a Trump en una situación de debilidad con la posibilidad de un “impeachment” (juicio político).

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En este contexto, además de las críticas a la intervención en Irán de parte del entorno “trumpista” en lo que entienden como una renuncia a la promesa electoral de no llevar a Estados Unidos a ninguna guerra exterior, se han sumado las dudas de algunos republicanos por el momento elegido para el ataque.

Solo los primeros seis días de ataques, ya se han cumplido dieciséis, han tenido un coste de “más de 11 mil 300 millones de dólares”, según informó esta semana el Pentágono al Congreso.

Además del coste económico directo para las arcas estadounidenses por las operaciones militares, el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa cada día cerca del 20 por ciento del petróleo mundial, dispara la inestabilidad del precio de la energía, aumenta la volatilidad de los mercados y despierta pesadillas inflacionistas.

El precio de la gasolina en Estados Unidos subió este sábado a un promedio nacional de 3.68 dólares por galón, lo que representa un aumento del 23.5% desde el inicio de la guerra, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

En el mismo periodo, el precio mundial del petróleo aumentó un 40% y el precio de la gasolina suele ir unido a este incremento.

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