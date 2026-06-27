Línea seca, onda tropical 12 y vaguadas provocarán lluvias intensas en gran parte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este sábado se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos. De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las condiciones estarán asociadas a una línea seca y un canal de baja presión sobre el norte del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera ubicada sobre San Luis Potosí, una vaguada en altura que se extiende sobre el oriente, centro y occidente de México, así como la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

SISTEMAS METEOROLÓGICOS FAVORECERÁN LLUVIAS EN GRAN PARTE DEL PAÍS El organismo explicó que la combinación de estos fenómenos generará lluvias puntuales muy fuertes en el este de Guerrero. Asimismo, se pronostican lluvias fuertes en el oeste y suroeste de Chihuahua; oeste y sur de Durango; sur de Zacatecas; este y sur de Sinaloa; norte y sur de Nayarit; Jalisco; Colima; norte, centro y suroeste de Michoacán; norte de Puebla; noroeste de Tlaxcala; Morelos; norte y oeste del Estado de México; Ciudad de México; suroeste de Hidalgo; sur de Querétaro y oeste y sur de Guanajuato. También se esperan intervalos de chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

ONDA TROPICAL NÚMERO 12 INCREMENTARÁ LAS LLUVIAS EN EL SURESTE El SMN indicó que la onda tropical número 12, localizada sobre las costas del Pacífico sur mexicano, en interacción con el ingreso de aire húmedo procedente del mar Caribe, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Chiapas, así como en el suroeste, norte y noreste de Oaxaca. Además, se prevén lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz. Para Tabasco se pronostican lluvias fuertes, mientras que Campeche registrará intervalos de chubascos. En Quintana Roo y Yucatán se esperan lluvias aisladas. PERSISTIRÁ EL AMBIENTE MUY CALUROSO EN EL NORTE Y NOROESTE DE MÉXICO En contraste con las condiciones lluviosas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente vespertino muy caluroso sobre entidades del norte y noroeste del país. Asimismo, continuará la onda de calor en el sur de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el este de Colima, el suroeste de Michoacán, la costa de Guerrero, así como el este y sur de Oaxaca.

ONDA DE CALOR CONCLUIRÁ EN TRES ESTADOS El organismo meteorológico precisó que a partir de este día finalizará la onda de calor que afectaba a Durango, Sinaloa y Nayarit, debido a los cambios en las condiciones atmosféricas asociados al incremento de nubosidad y precipitaciones. No obstante, el ambiente caluroso persistirá en diversas regiones del país, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias intensas que podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas vulnerables.

CORTINA DE NUBES Y PRONÓSTICO DE LLUVIAS DEBIDO A CANAL DE BAJA PRESIÓN EN SALTILLO Para este sábado 27 de junio de 2026, la ciudad de Saltillo resentirá los efectos de un canal de baja presión que interactúa con la entrada de humedad, generando un cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se registrará una temperatura máxima de 26°C en horas de la tarde, acompañada por ráfagas de viento del noreste que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, propiciando un ambiente notablemente más fresco en comparación con los días previos. Hacia el periodo nocturno, el panorama meteorológico prevé la intensificación de tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia que se eleva al 60%. Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, mientras se anticipa que el termómetro sufra un descenso térmico hasta marcar una temperatura mínima de 17°C durante la madrugada del domingo, consolidando un cierre de fin de semana húmedo y fresco en la capital coahuilense.

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