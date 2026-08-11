Destaca Manolo Jiménez atracción de inversiones y proyecta desarrollo gasífero a corto plazo en Coahuila

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Saltillo
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    Destaca Manolo Jiménez atracción de inversiones y proyecta desarrollo gasífero a corto plazo en Coahuila
    Manolo Jiménez destacó el anuncio de una nueva inversión alemana superior a los 10 mil millones de pesos para Coahuila. OMAR SAUCEDO

El estado fortalece su atractivo para empresas extranjeras mientras prepara condiciones para impulsar proyectos de gas y generación de empleos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó sobre los recientes avances económicos del estado, destacando nuevas inversiones privadas, la donación de vehículos por el 45 aniversario de General Motors y proyectos estratégicos de infraestructura y energía para la entidad.

Durante la jornada, el Mandatario destacó la colocación de la primera piedra de una empresa alemana con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, asegurando que Coahuila se mantiene como uno de los destinos más atractivos para el capital nacional y extranjero.

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“En Coahuila sigue habiendo anuncios de nuevas inversiones porque somos de los mejores lugares para invertir en México. Hay seguridad, desarrollo, estabilidad laboral y certeza jurídica”, afirmó Jiménez Salinas sobre el dinamismo industrial en la región.

En materia energética, el ejecutivo estatal señaló que Coahuila cuenta con las condiciones preparadas para detonar la explotación de gas a corto plazo, impulsada por la regulación federal y la infraestructura hídrica tratada con la que cuenta la entidad.

“El Gobierno del Estado está listo, la Procuraduría está lista, los empresarios y empresas están listas. Ayuda en muchos sentidos: la soberanía energética, el ingreso para el Estado y la Federación, los empleos y la infraestructura”, detalló el Gobernador.

Jiménez Salinas planteó la adopción del modelo tejano para la gestión energética, subrayando que las obras complementarias de comunicación y urbanización se financiarán con la misma recaudación fiscal generada por los proyectos extractivos en la frontera.

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“De los impuestos que se generan por este proyecto económico, de ahí se tendría un fondo muy importante para poder hacer infraestructura. Como dicen, ‘del cuero se sacan las correas’”, sostuvo respecto al financiamiento de obras viales.

Finalmente, de cara a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Gobernador adelantó que sostendrá reuniones con legisladores y el senador Gabriel Elizondo para priorizar recursos federales dirigidos a seguridad, servicios municipales y la rehabilitación de carreteras clave como Saltillo-Monclova y Los Chorros.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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