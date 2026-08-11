EU envía a Colombia un equipo de respuesta ante emergencia por sismo

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    EU envía a Colombia un equipo de respuesta ante emergencia por sismo
    El terremoto ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT), con epicentro en las inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. AP.

El temblor, que se sintió en buena parte del país, causó graves afectaciones en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Armenia

WASHINTON.-Con el fin de apoyar a las autoridades tras el potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes y que ha dejado al menos 181 muertos y numerosos edificios dañados, el Gobierno de EU informó que envío un equipo de respuesta ante desastres.

El Departamento de Estado detalló en un mensaje en la red social X que la Administración de Donald Trump y la Embajada estadounidense en Bogotá están “en contacto directo” con el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

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Fue el día de ayer que Estados Unidos activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas del Gobierno, la programación y la coordinación general de la respuesta”, precisó.

De la Espriella informó este martes que el Gobierno nacional ha contabilizado al menos 181 muertos por el sismo. Sin embargo, los balances divulgados por las autoridades de los departamentos afectados y sus capitales elevan el número de víctimas mortales a por lo menos 240.

La Administración de Trump, que mantiene una estrecha relación ideológica con el nuevo Gobierno de De la Espriella, anunció el lunes una ayuda de 15.5 millones de dólares para atender la emergencia.

Se ha informado que Estados Unidos destinará 15.5 millones de dólares a la atención de la emergencia. La decisión se produce mientras las autoridades colombianas avanzan en la consolidación de los balances sobre víctimas y afectaciones provocadas por uno de los movimientos sísmicos de mayor impacto reciente en el territorio.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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