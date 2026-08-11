Saltillo: imputan a Azucena ‘N’ por homicidio de su pareja Johan en colonia Universidad Pueblo; dan prisión preventiva

En una audiencia inicial que se extendió por apenas 23 minutos en el Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público formuló imputación en contra de Azucena “N” por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, en perjuicio del joven Johan. La audiencia inició a las 14:27 horas del martes. Durante la diligencia se informó que los hechos que dieron origen a la causa penal 15/2026 ocurrieron el pasado 8 de agosto, durante una reunión realizada en el patio frontal de un domicilio ubicado en la colonia Universidad Pueblo. Se estima que la agresión ocurrió entre las 21:30 y las 21:45 horas.

De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, el joven sufrió dos heridas provocadas por un arma punzocortante, específicamente un cuchillo, en una de sus piernas, una de las cuales le provocó una lesión profunda. La necropsia de ley practicada al cuerpo determinó que la causa del deceso fue un choque hipovolémico secundario a la laceración provocada por las heridas de arma blanca. La representación social justificó la agravante de ventaja al argumentar que la víctima se encontraba desarmada y no tuvo oportunidad de defenderse del ataque.

ONCE PRUEBAS SUSTENTAN ACUSACIÓN La denuncia formal del caso fue interpuesta el 9 de agosto. A partir de ese momento, la Fiscalía General del Estado recabó un total de 11 datos de prueba que sustentan la probabilidad de que Azucena haya participado directamente en la agresión. Entre los elementos probatorios presentados ante la autoridad judicial se encuentran informes periciales, entrevistas realizadas a testigos, el dictamen de la necropsia de ley, así como indicios y diligencias efectuadas en el domicilio donde ocurrieron los hechos durante los días 9 y 10 de agosto.

Durante el desarrollo de la audiencia, que concluyó a las 14:50 horas, Azucena, asistida por defensores públicos de oficio, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio y no emitir declaración. No obstante, su defensa solicitó a la jueza de control autorización para incorporar a un perito en psicología durante el transcurso de la semana. Con el propósito de contar con tiempo para aportar pruebas, la defensa legal de Azucena solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se determine si será vinculada a proceso.

Ante esta petición, la jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que la imputada deberá permanecer en un centro de reinserción social local mientras transcurre el plazo establecido para definir su situación jurídica. La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo sábado a las 11:00 horas.

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