Vivienda aún más cara en México... aumentarán de 7 a 8% los precios en 2026

La proyección aparece en el Global Housing and Mortgage Outlook 2026 (GHMO), donde la firma identifica un desequilibrio persistente entre una oferta limitada de viviendas y una demanda que se mantiene resistente.

Comprar una casa en México será más costoso durante 2026. La calificadora Fitch estima que los precios de la vivienda aumentarán entre 7 y 8 por ciento este año, pese a que el ritmo de crecimiento será menor al observado en los periodos de mayor incremento.

Fitch señala que los costos elevados de construcción y la escasez de vivienda a nivel nacional dificultan que los desarrolladores incrementen la cantidad de nuevos proyectos disponibles. La situación se presenta incluso mientras existen iniciativas gubernamentales enfocadas en ampliar la construcción de vivienda asequible.

LOS PRECIOS SE MANTENDRÁN ARRIBA DE LA INFLACIÓN

La firma considera que el crecimiento de los precios será menor que los máximos registrados en años anteriores, pero permanecerá por encima de la inflación.

La situación también tiene efectos sobre el mercado hipotecario. Las tasas de los créditos para vivienda continúan en niveles históricamente elevados, lo que reduce la capacidad de pago de quienes buscan adquirir un inmueble mediante financiamiento.

“Por el lado de la demanda, la capacidad de pago permanece presionada”, señaló Fitch en su análisis.

La calificadora prevé que esta combinación limite la originación de nuevas hipotecas y la emisión de nuevas bursatilizaciones relacionadas con el mercado de vivienda.

Los datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) muestran que el precio nacional de la vivienda aumentó 8.9% durante 2025. Para el primer trimestre de 2026, el incremento interanual fue de 8.7%.

Aunque las cifras continúan siendo elevadas, están por debajo de los máximos históricos de 10.4% en 2022 y 10.06% en 2023.

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN PRESIONAN LA OFERTA DE VIVIENDA

La falta de vivienda disponible no es el único factor que mantiene elevados los precios. Los costos asociados con la construcción también representan un obstáculo para que el mercado aumente su oferta.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apunta a que las condiciones del sector podrían mantenerse débiles. Durante 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción creció apenas 3.01%.

A mayo de 2026, los materiales y la mano de obra continuaban entre las principales fuentes de presión para los desarrolladores. Los materiales registraron un aumento interanual de 4.84%, mientras que el costo de la mano de obra avanzó 5.38%.

El arrendamiento de maquinaria, en contraste, presentó un incremento mucho menor, de apenas 0.11% anual.

T-MEC PODRÍA MANTENER PRESIÓN SOBRE LOS COSTOS

Fitch también advierte que las negociaciones relacionadas con el T-MEC podrían mantener cierta presión sobre los precios de algunos materiales utilizados en la construcción.

El encarecimiento de insumos puede dificultar que los desarrolladores amplíen sus proyectos, especialmente cuando ya existe una brecha entre la cantidad de viviendas disponibles y la demanda existente.

A esto se suma el costo del financiamiento. Con tasas hipotecarias elevadas, adquirir una propiedad mediante crédito se vuelve más complicado para los hogares cuya capacidad de pago ya se encuentra presionada.

Fitch considera que las iniciativas anunciadas por el gobierno federal en 2025 podrían ayudar a mejorar gradualmente la oferta durante los próximos años. Entre ellas destaca la modificación del modelo de negocio del Infonavit para dar mayor peso a la construcción y desarrollo de vivienda dirigida a sectores de menores ingresos.

El impacto dependerá de la velocidad y alcance con que estas medidas sean implementadas.