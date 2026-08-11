Lluvia de estrellas Perseidas 2026: Cuándo y dónde verlas desde México sin telescopio

El cielo de agosto será testigo de algunos eventos astronómicos más importantes del año, desde un eclipse solar total que tendrá en penumbras una parte del planeta Tierra, hasta la lluvia de estrellas Perseidas que iluminará el cielo nocturno. Te contamos a detalle cuándo podrá verse la lluvia de estrellas Perseidas y dónde se podrá disfrutar desde México.

¿QUÉ ES LA LLUVIA DE ESTRELLAS PERSEIDAS? La lluvia de estrellas Perseidas son conocidas por sus brillantes bólidos multicolor, alcanzan su punto máximo las noches del 12 y 13 de agosto, momento en que es posible observar alrededor de 100 meteoros por hora en condiciones ideales. Este espectáculo cósmico es superado solo por las Gemínidas de diciembre, y es una cita obligada para los amantes de la astronomía.

Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa una nube de polvo y hielo dejada por el cometa 109P/Swift-Tuttle en su órbita. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estos fragmentos se desintegran a gran velocidad —unos 59 km por segundo— formando destellos fugaces visibles en cualquier punto del cielo nocturno. Sin embargo, desde la ciudad normalmente se ven mucho menos debido a la contaminación lumínica.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA LLUVIA DE ESTRELLAS PERSEIDAS? Como ya lo mencionamos, el fenómeno podrá verse la noche del miércoles 12 y la madrugada del 13 de agosto, por lo que la mejor hora para verlas es entre las 00:50 y las 4:00 horas en México, cuando el cielo esté más oscuro y la constelación se vea bien. El 13 de agosto también habrá un elemento que favorecerá la visibilidad desde México, al coincidir con la Luna Nueva.

Por lo que podrás ver la lluvia de estrellas Perseidas en un lugar alejado de las luces de la ciudad, para poder observar el cielo después de la medianoche, así como evitar usar tu celular para que tus ojos se adapten a la oscuridad. Acuéstate o siéntate cómodamente para mira una zona amplia del cielo a simple vista, no necesitarás telescopio.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR LA LLUVIA DE ESTRELLAS 1. Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica, como zonas rurales o áreas naturales. 2. Evita usar el teléfono u otras fuentes de luz para que tus ojos se adapten a la oscuridad. 3. Lleva una manta o silla reclinable para mirar acostado y con la vista libre de obstáculos. 4. No es necesario mirar hacia la constelación de Perseo; amplía tu campo visual para aumentar las probabilidades de ver meteoros.

UN EVENTO PARA DISFRUTAR SIN TELESCOPIO No se requiere equipo especial para ver las Perseidas. La clave está en la paciencia: tras unos 30 minutos de adaptación a la oscuridad, podrás comenzar a identificar los bólidos cruzando el firmamento. Cada uno es un fragmento cósmico que, al desintegrarse, regala un instante único de luz en el cielo.