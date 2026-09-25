$!Liverpool y Suburbia se adelantan al Buen Fin: estas son las fechas de sus grandes promociones

El calendario de promociones comerciales en México comenzará a intensificarse durante octubre, con campañas que servirán como antesala de El Buen Fin 2026. Liverpool y Suburbia ya tienen programadas sus respectivas temporadas de ofertas, por lo que los consumidores tendrán varias oportunidades para realizar compras antes de noviembre.

Liverpool será de las primeras cadenas en activar descuentos con su Venta Nocturna de aniversario, programada del 2 al 4 de octubre. Posteriormente, Suburbia realizará una nueva edición de sus Noches Moradas, del 16 al 18 de octubre. Ambas campañas se realizarán semanas antes del principal evento comercial del país. LIVERPOOL ARRANCA OCTUBRE CON SU VENTA NOCTURNA Liverpool celebrará su Venta Nocturna de aniversario durante tres días, del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026. La campaña contempla promociones en diferentes categorías de la tienda, entre ellas ropa, calzado, electrónica, muebles, línea blanca, deportes, belleza, juguetes y artículos para el hogar. Las ofertas estarán disponibles tanto en establecimientos físicos como mediante sus plataformas digitales, lo que permitirá a los clientes consultar y adquirir productos durante la jornada promocional. La Venta Nocturna forma parte del calendario de campañas que Liverpool realiza a lo largo del año y representa una de sus principales temporadas de descuentos.

SUBURBIA TENDRÁ SUS NOCHES MORADAS EN OCTUBRE

Dos semanas después de la campaña de Liverpool llegará el turno de Suburbia. La cadena tiene programada una nueva edición de sus Noches Moradas del 16 al 18 de octubre de 2026. La promoción tendrá lugar tanto en las tiendas físicas como en sus canales digitales, con ofertas que buscarán atraer a consumidores interesados en renovar su guardarropa y realizar compras para la temporada de fin de año. La fecha resulta especialmente relevante porque se encuentra a pocas semanas de El Buen Fin, por lo que octubre concentrará distintas oportunidades para encontrar promociones en tiendas departamentales. EL BUEN FIN 2026 SERÁ EN NOVIEMBRE Después de las campañas de octubre llegará El Buen Fin 2026, que se llevará a cabo durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre. La edición de este año incluirá el lunes 16 de noviembre, fecha considerada día inhábil por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. El antecedente de 2025 permite dimensionar la importancia de este evento para el comercio nacional. Durante esa edición se reportaron 219.2 mil millones de pesos en ventas, mientras que el canal digital representó 21 por ciento del total, con 45.9 mil millones de pesos. Además, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registró 50 mil 238.7 millones de pesos en ventas de sus asociados durante El Buen Fin de 2025.

OCTUBRE SERÁ LA ANTESALA DE LAS COMPRAS DE NOVIEMBRE Con este calendario, los consumidores tendrán varias fechas para comparar precios y promociones antes de que llegue El Buen Fin. La primera será la Venta Nocturna de Liverpool del 2 al 4 de octubre; después llegarán las Noches Moradas de Suburbia del 16 al 18 de octubre y, finalmente, El Buen Fin del 13 al 17 de noviembre. Para quienes planean realizar compras importantes durante los últimos meses del año, conocer las fechas permitirá identificar con anticipación las distintas temporadas promocionales y decidir en cuál de ellas realizar sus adquisiciones.