$!De Cuba para el mundo: expone MARCO primera retrospectiva de Flavio Garciandía

Monterrey, Nuevo León.- El estilo irreverente de Flavio Garciandía, que lo mismo es capaz de explorar la historia del arte, los estereotipos de la cultura cubana y la crítica al sistema político de ese país, están presentes en la muestra retrospectiva que el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) inauguró este viernes. La muestra se llama “Flavio Garciandía: Autorretrato no autorizado” y analiza la producción de los últimos 50 años del artista plástico nacido en Caibarién en 1954.

El propio artista, así como el curador de la muestra Tobías Ostrander, ofrecieron un recorrido para medios de comunicación por la exposición, integrada por 90 obras que abarcan desde mediados de los años 70´s hasta el 2020 y reflejan la postura del artista ante las diferentes prácticas artísticas y pictóricas del siglo XX, así como su marcado rechazo a un estilo único. Ostrander destacó la importancia de Flavio, cuyo trabajo se dio a conocer internacionalmente a través de las Bienales de Sydney, Sao Paulo, la extinta Bienal de París y en la Habana.

“[Flavio] comenzó su carrera a finales de los sesenta y comenzó su visibilidad en los setentas con un estilo de fotorrealismo, fue conocido al inicio de su carrera como pintura casi superrealista y la segunda fase es esta fase que comenzó en los ochentas”, dijo el curador de la muestra. Garciandía llegó a México en los noventas como parte del éxodo de artista de Cuba y durante varios años radicó en Monterrey, que ahora le abre las puertas a esta retrospectiva de su obra.

En la muestra destaca la instalación “El Lago de los Cisnes” que representa un estereotipo de la decoración de las casas en Cuba, pero también hace referencia, con irreverencia, a la historia del arte con obras como “Frijoles blancos o Malevich y Ryman en la Habana”. Entre las piezas más controversiales están las de la serie Tropicalía II ya que constituye una crítica al régimen cubano y por lo mismo incorpora elementos como hoces, martillos y machetes que son símbolos del comunismo.

Desde su silla de rueda y con dificultades a causa del Parkinson que lo aqueja, Garciandía explicó sus obras y mencionó que Tropicalía II causó polémica en Cuba y estuvo a punto de ser censurada. “Es una obra que sacó sus ronchas en Cuba estuvo a punto de ser censurada, era un momento realmente muy difícil en la cultura cubana”, mencionó el artista plástico. Dijo que finalmente, no la censuraron porque había otras exposiciones que sí fueron canceladas.

Recordó que en ese entonces, 1989, Cuba vivía un momento de indefinición política que no se sabía si el país iba a seguir el curso de la Unión Soviética con la Perestroika. “Todo mundo estaba en Cuba esperando el momento de definición o sea si íbamos a seguir la relación hiperdependiente con la Unión Soviética o todo lo contrario”, expuso. El artista detalló otras de las obras expuestas y también mencionó que a él siempre le han interesado los intercambios culturales, los cuales expone en sus obras.

Por ejemplo, en una de sus piezas retrata el arte chino, el cual al llegar a América se convierte en chinería. Cabe destacar que el artista ha utilizado la pintura como un medio conceptual para explorar la historia del arte, el kitsch, una tendencia artística de los 80´s que reutiliza elementos de la cultura popular que podrían resultar exagerados o extravagantes así como la problemáticas sociales de su país natal. 15 EN UNO El curador de la muestra indicó que a lo largo de su extensa producción artística, Flavio ha tenido marcados cambios en su estilo por lo que de pronto parece que en la muestra hubieran intervenido 15 artistas y no uno.

“A veces en el periodo de cinco años o 10 años, hay brincos de estilos, Flavio siempre habla de que no es un brinco es un desarrollo formal”, expuso el curador de la exposición. Además, Ostrander ubica al expositor en relación con una generación posmoderna que transformó radicalmente el arte desde el Caribe y la pintura ha sido su punto de partida para abordar sus intereses conceptuales. La exposición cuenta con el financiamiento del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en las Artes (EFIARTES) y estará en Marco desde este viernes 25 de septiembre de 2026 al 18 de abril de 2027.

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