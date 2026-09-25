¿Qué es la Credencial Blanca del IMSS?... qué requisitos necesitan los adultos mayores pensionados para tramitarla

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    ¿Qué es la Credencial Blanca del IMSS?... qué requisitos necesitan los adultos mayores pensionados para tramitarla
    La Credencial Blanca del IMSS identifica a pensionados y permite acreditar derechos para realizar trámites relacionados con el cobro y actualización de su pensión. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce qué es la Credencial Blanca del IMSS, para qué sirve y cuáles son los requisitos para tramitarla o reponerla

Entre los documentos relacionados con los trámites de pensionados del IMSS se encuentra la llamada Credencial Blanca, un documento utilizado para acreditar a las personas que reciben una pensión dentro del esquema correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La credencial de pensionado es expedida por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del IMSS. Puede otorgarse tanto a las personas titulares de una pensión como a beneficiarios que reciben este tipo de prestación.

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Dentro de los casos contemplados se encuentran las pensiones por viudez, orfandad o ascendencia, de acuerdo con el esquema señalado por el instituto. Además, el IMSS cuenta con otros documentos de identificación destinados a usuarios que participan en sus centros y programas de Prestaciones Sociales.

¿PARA QUÉ SIRVE LA CREDENCIAL DE PENSIONADO?

La Credencial Blanca funciona como un documento de identificación y acreditación ante la Comisión Nacional y las Subcomisiones Mixtas de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del IMSS.

Su función está relacionada con la comprobación de los derechos del pensionado, particularmente para llevar a cabo trámites administrativos vinculados con la pensión y la actualización de su expediente.

También sirve como mecanismo de acreditación para acceder a los servicios y prestaciones que correspondan al titular dentro del esquema de jubilaciones y pensiones.

Es importante distinguir este documento de otras credenciales que el IMSS expide para usuarios de sus instalaciones o programas sociales, ya que la credencial de pensionado está vinculada específicamente con la acreditación de los derechos derivados de una pensión.

REQUISITOS PARA TRAMITAR O REPONER LA CREDENCIAL BLANCA

Para realizar el trámite de reposición de la Credencial Blanca, los pensionados deben integrar un expediente con distintos documentos y presentarlos en el orden solicitado por la autoridad correspondiente.

Entre los requisitos se encuentra el comprobante de pensión, para lo cual se deben presentar dos impresiones del recibo de pago de nómina correspondiente a la última mensualidad cobrada.

También es necesario presentar una identificación oficial vigente en original y dos copias en hoja completa, sin recortar. Puede tratarse de la credencial para votar del INE, pasaporte vigente o cédula profesional de la persona que cobra la pensión.

El expediente debe incluir además dos fotografías tamaño infantil, a color o blanco y negro, impresas en papel mate. El rostro debe estar despejado y sin gorros ni anteojos; el nombre completo debe escribirse al reverso de las fotografías.

Si se trata de un trámite por desgaste o renovación, deberá entregarse el original de la credencial blanca anterior. En caso de robo o extravío, se requiere un escrito libre dirigido a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, en original y copia, donde se expliquen los hechos.

¿DÓNDE SE REALIZA EL TRÁMITE?

La credencial de pensionado del IMSS se tramita de manera presencial ante las Subcomisiones Mixtas de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del IMSS.

Al entregar la documentación, el solicitante también debe proporcionar sus datos de contacto, entre ellos número telefónico particular, teléfono celular y correo electrónico personal.

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DATOS CURIOSOS

· La Credencial Blanca también es conocida como credencial de pensionado.

· El documento está relacionado con la Comisión Nacional y las Subcomisiones Mixtas de Jubilaciones y Pensiones del IMSS.

· Para la reposición se solicitan dos fotografías tamaño infantil.

· El recibo de pago debe corresponder a la última mensualidad cobrada.

· En caso de extravío o robo, se debe presentar un escrito libre explicando lo ocurrido.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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