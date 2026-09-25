Hallan sin vida a Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal Anticorrupción de Puebla

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    Hallan sin vida a Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal Anticorrupción de Puebla
    Ante su fallecimiento, personal de la Fiscalía llevó a cabo diligencias ministeriales y periciales correspondientes. Cortesía

El funcionario fue encontrado en su vehículo en el área de estacionamientos del Centro Integral de Servicios de Angelópolis

PUEBLA, PUE.- El exfiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de Puebla y actual coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Rubén Alberto Curiel Tejeda, fue encontrado sin vida en el interior de un edificio público.

El funcionario fue encontrado en su vehículo en el área de estacionamientos del Centro Integral de Servicios de Angelópolis, donde aparentemente -según las primeras investigaciones- se habría suicidado.

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La víctima fue Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado hasta julio pasado, cuando pasó a formar parte del Gobierno del Estado.

FISCALÍA DEL ESTADO REALIZA LAS DILIGENCIAS

Ante su fallecimiento, personal de la Fiscalía llevó a cabo diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

“De manera preliminar, los indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida”, informó el organismo en un comunicado de prensa.

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Sin embargo, adelantó que no se dará por concluida la investigación hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Puebla manifestó su solidaridad con la familia de Rubén Alberto y solicitó respeto a su privacidad durante este momento de duelo.

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