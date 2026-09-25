Novato de oro: Lucas Spence desata la locura con tres jonrones y le da vida a los Astros

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    Novato de oro: Lucas Spence desata la locura con tres jonrones y le da vida a los Astros
    El resultado logró que los Astros se mantuvieran con vida, empatados con Texas en la cima del Oeste de la Liga Americana. FOTO: ASTROS

El novato de Houston conectó los tres primeros cuadrangulares de su carrera en un mismo partido, impulsó cinco carreras y fue decisivo en el triunfo sobre los Athletics

La noche que parecía una más en la recta final de la temporada terminó convirtiéndose en una presentación inolvidable. Lucas Spence se robó los reflectores en Sutter Health Park al conectar tres cuadrangulares y conducir a los Astros de Houston a una victoria de 7-5 sobre los Athletics.

Con apenas 23 años y 40 turnos al bate en Grandes Ligas antes del encuentro, Spence protagonizó una de las actuaciones más sorprendentes de la temporada. Sus tres vuelacercas fueron, además, los primeros de su carrera en MLB, una hazaña que solamente otros dos jugadores habían conseguido en un mismo partido.

El espectáculo comenzó en la segunda entrada. Spence encontró el lanzamiento de Mason Barnett y desapareció la pelota por el jardín derecho-central con un cuadrangular de tres carreras, que representó tanto su primer jonrón en las Mayores como el primer gran golpe de Houston.

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Los Athletics reaccionaron en el tercer episodio y le dieron la vuelta al marcador. Jeff McNeil conectó un jonrón de tres carreras y Zack Gelof añadió otro solitario, para colocar a Sacramento arriba 4-3 y meter presión a unos Astros que se jugaban mucho más que un simple partido.

Houston consiguió igualar las acciones en la sexta entrada gracias a un cuadrangular solitario de Isaac Paredes, pero todavía faltaba el batazo que cambiaría definitivamente la historia del encuentro.

En el séptimo inning, con la pizarra empatada 4-4, Spence volvió a aparecer. Con un out y ante Scott Blewett, el jardinero conectó su segundo cuadrangular de la noche, un batazo calculado en 387 pies, que devolvió la ventaja a Houston.

Pero el novato todavía tenía una sorpresa más preparada.

En el octavo capítulo, Christian Walker conectó su jonrón número 27 de la temporada para ampliar la ventaja de los Astros, aunque los Athletics no se rindieron y se acercaron nuevamente con el segundo cuadrangular de la noche de Zack Gelof.

Entonces llegó el noveno episodio y, nuevamente, el turno de Spence. El novato conectó su tercer cuadrangular de la noche, esta vez en solitario, para colocar la pizarra definitiva en 7-5 y completar una actuación de tres jonrones y cinco carreras impulsadas.

La hazaña colocó a Spence como el tercer jugador en la historia de MLB en conectar los primeros tres jonrones de su carrera durante un mismo partido. De acuerdo con los datos citados por MLB, los otros dos son Seby Zavala, en 2021, y Joshua Báez, en 2026.

La noche también lo convirtió en el jugador número 14 en la historia de los Astros con un partido de tres cuadrangulares. Además, con 23 años y 240 días, quedó como el segundo jugador más joven de la franquicia en conseguirlo, solamente detrás de Yordan Álvarez.

UN NOVATO QUE LLEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO

Lo más llamativo es que Spence había sido llamado nuevamente por Houston apenas el miércoles 23 de septiembre, procedente de Triple-A Sugar Land. Antes de esta actuación tenía 40 turnos al bate en Grandes Ligas y ningún cuadrangular.

El jardinero zurdo ha recorrido un camino poco convencional. No fue seleccionado en el Draft de 2024, pero los Astros lo contrataron como agente libre y el jugador fue escalando rápidamente por las sucursales de la organización.

Su ascenso tampoco pasó desapercibido. Baseball America lo colocaba como el prospecto número nueve de Houston en 2026, mientras que MLB Pipeline lo tenía dentro del grupo de principales prospectos de la organización.

En las ligas menores, Spence había mostrado una combinación de velocidad, defensa y capacidad para embasarse que llamó la atención de los Astros. Ahora, en el escenario más importante, encontró de golpe el poder que todavía no había mostrado en sus primeros partidos de Grandes Ligas.

La victoria tuvo un valor enorme para Houston. Los Astros llegaron a 79-80, la misma marca que los Rangers de Texas, por lo que ambos permanecen empatados en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana cuando solamente quedan tres juegos de temporada regular.

Houston, además, tiene a su favor el criterio de desempate después de imponerse 9-4 a Texas en la serie particular durante la temporada. Por ello, un empate al terminar el calendario mantendría a los Astros por delante.

El trabajo del bullpen también fue determinante. Miguel Ullola lanzó tres entradas sin permitir carrera para quedarse con la victoria, mientras que Bryan Abreu trabajó el último tramo y consiguió su noveno salvamento de la temporada.

Houston llegó a Sacramento necesitado de una victoria y terminó encontrando a un héroe inesperado. Lucas Spence no solamente conectó tres jonrones; apareció en momentos decisivos y produjo cinco de las siete carreras de los Astros.

Con tres partidos por jugar, la lucha por el Oeste de la Americana se mantiene abierta. Y en medio de toda esa presión, un novato que apenas tenía 40 turnos de experiencia en MLB acaba de escribir su nombre en los libros de historia con una noche que difícilmente olvidará.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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