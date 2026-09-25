¡Otra vez en pleito! Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón tras sus declaraciones sobre Julián Figueroa

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    ¡Otra vez en pleito! Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón tras sus declaraciones sobre Julián Figueroa
    Pleito. Maribel Guardia e Imelda Tuñón volvieron a estar en el centro de la polémica tras las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa FOTO: CUARTOOSCURO

Las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa sobre los medicamentos que le daba al cantante habrían provocado una nueva acción legal por parte de la costarricense

Parecía que la guerra entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón había concluido; sin embargo, la reaparición pública de la viuda de Julián Figueroa en un podcast reavivó el pleito entre ambas, debido a las declaraciones de que medicaba al hijo de Joan Sebastian con medicamentos recetados originalmente para ella.

Imelda aseguró que, ante los problemas de Julián para poder dormir, ella asistía a su psiquiatra, le decía los malestares que tenía su entonces pareja, le recetaban el medicamento correspondiente e Imelda se lo daba a Julián.

“Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, ‘es que estoy muy desesperada, estoy, no sé qué’, y me daba las pastillas; entonces se las tomaba Julián”, relató en el podcast ‘Mesa Cero’.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

En el programa ‘En casa con Telemundo’ confirmaron que, según declaraciones del equipo legal de Maribel, la cantante no se presentaría personalmente ante la Fiscalía de la Ciudad de México; sin embargo, sí firmó una denuncia en contra de Imelda, por lo que la actriz estaría dispuesta a llegar a las últimas consecuencias.

En el programa ‘Hoy Día’ adelantaron que la denuncia en contra de Imelda es de carácter legal por tráfico ilegal de sustancias controladas y por la posible comisión del delito de homicidio.

El tráfico ilegal de sustancias controladas se refiere al comercio, transporte, fabricación, distribución o posesión no autorizada de drogas o medicamentos regulados por la ley.

La posible comisión del delito de homicidio hace referencia a la muerte de una persona causada por los actos de otra, existiendo indicios de que dicha muerte no fue natural ni accidental.

Julián Figueroa, el único hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, falleció la noche del 9 de abril de 2023, a los 27 años de edad. El cantante murió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular; fue encontrado sin vida y sin rastros de violencia en su habitación.

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Tras la muerte de Julián, Maribel e Imelda se apoyaron mutuamente; sin embargo, en enero de 2025 la relación se fracturó cuando la actriz presentó una denuncia en contra de Imelda, que derivó en una disputa por la custodia de su nieto, José Julián.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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