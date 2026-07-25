Lluvias torrenciales, vientos y calor extremo azotarán a México, advierte el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 25 de julio de 2026 se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, debido a la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Asimismo, continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en entidades del norte del país, donde persiste la onda de calor. De acuerdo con el organismo, también se mantiene en vigilancia el ingreso y avance de la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán, fenómeno que favorecerá precipitaciones en el sureste mexicano.

SMN PREVÉ LLUVIAS FUERTES Y MUY FUERTES EN GRAN PARTE DEL PAÍS El pronóstico señala que el monzón mexicano y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Nayarit, el occidente y sur de Jalisco, Colima y el occidente y suroeste de Michoacán. Además, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. En tanto, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro registrarán lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros. El SMN indicó que una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el sur del Golfo de México, junto con el avance de la onda tropical número 21, favorecerán precipitaciones en la península de Yucatán y el sureste del país.

ADVIERTEN POSIBLES INUNDACIONES, GRANIZO Y DESCARGAS ELÉCTRICAS El organismo meteorológico señaló que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Asimismo, advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y de baja altitud. También se prevé la formación de bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros y áreas urbanas.

CONTINÚA LA ONDA DE CALOR EN EL NORTE DE MÉXICO En cuanto a las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica valores superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados se esperan en el oeste de Baja California Sur, el norte y noreste de Chihuahua, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas. Por otra parte, se estiman temperaturas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Coahuila, Durango, las costas de Nayarit y Jalisco, Colima, el suroeste de Michoacán, regiones de Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El SMN indicó que la onda de calor continuará afectando zonas del noreste de Baja California, el centro y sur de Baja California Sur, así como el noroeste y noreste de Sonora.

PRONOSTICAN RACHAS DE VIENTO DE HASTA 70 KM/H Y OLEAJE ELEVADO El pronóstico también contempla vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Campeche, además de viento de componente norte en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En otras entidades del país se esperan rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que en Nayarit, Colima, Michoacán y Morelos podrían registrarse rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Respecto a las condiciones marítimas, el SMN prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. Además, persistirá mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas. La Comisión Nacional del Agua recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil ante las condiciones previstas para este viernes.

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