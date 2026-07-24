Conavi: ¿Qué documentos necesito para registrarme al programa Vivienda para el Bienestar 2026? Aquí te lo decimos

La Comisión Nacional de Vivienda ( Conavi ) dio inicio a una nueva convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar 2026, dirigida a personas que desean adquirir una vivienda a un costo accesible y que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades.

El periodo de registro comenzó el 20 de julio y permanecerá abierto hasta el 2 de agosto de 2026. A diferencia de otros programas, la inscripción se realizará únicamente de manera presencial en los módulos instalados por la Conavi en los municipios donde se desarrollarán proyectos habitacionales.

Las autoridades recomiendan consultar previamente si tu municipio participa en esta etapa del programa y verificar la ubicación del módulo correspondiente antes de acudir.

¿Quiénes pueden registrarse?

Para solicitar el apoyo es necesario cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos destacan:

- No ser propietario de una vivienda.

- No contar con un crédito vigente del Infonavit, Fovissste u otro esquema de financiamiento para vivienda.

- Tener un ingreso mensual menor a 17 mil 800 pesos.

Además, el programa contempla criterios de prioridad para algunos sectores de la población, como madres solteras, personas adultas mayores, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.