Conavi: ¿Qué documentos necesito para registrarme al programa Vivienda para el Bienestar 2026? Aquí te lo decimos
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La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició una nueva etapa de registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dio inicio a una nueva convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar 2026, dirigida a personas que desean adquirir una vivienda a un costo accesible y que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades.
El periodo de registro comenzó el 20 de julio y permanecerá abierto hasta el 2 de agosto de 2026. A diferencia de otros programas, la inscripción se realizará únicamente de manera presencial en los módulos instalados por la Conavi en los municipios donde se desarrollarán proyectos habitacionales.
Las autoridades recomiendan consultar previamente si tu municipio participa en esta etapa del programa y verificar la ubicación del módulo correspondiente antes de acudir.
¿Quiénes pueden registrarse?
Para solicitar el apoyo es necesario cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos destacan:
- No ser propietario de una vivienda.
- No contar con un crédito vigente del Infonavit, Fovissste u otro esquema de financiamiento para vivienda.
- Tener un ingreso mensual menor a 17 mil 800 pesos.
Además, el programa contempla criterios de prioridad para algunos sectores de la población, como madres solteras, personas adultas mayores, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.
Documentos que debes presentar
Si cumples con los requisitos, deberás acudir al módulo correspondiente con la documentación solicitada por la Conavi. Los documentos son:
1. Identificación oficial vigente con fotografía.
2. CURP del solicitante y de sus dependientes económicos.
3. Comprobante de domicilio.
4. Comprobante de ingresos.
6. En caso de estar casado o vivir en concubinato, también será necesario presentar la documentación correspondiente de la pareja.
Asimismo, si el solicitante o algún integrante del hogar vive con una discapacidad permanente, deberá entregar un certificado médico emitido por una institución pública que acredite dicha condición.
Así será el proceso de inscripción
El registro únicamente podrá realizarse en los módulos autorizados por la Conavi durante el periodo establecido. Una vez entregada la documentación, las autoridades revisarán que el solicitante cumpla con todos los requisitos antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.
La ubicación de los módulos, los municipios participantes y el calendario oficial pueden consultarse en el portal de la Comisión Nacional de Vivienda.
La Conavi recordó que el registro es gratuito y exhortó a la población a evitar intermediarios o personas que soliciten dinero a cambio de supuestamente garantizar un lugar dentro del programa. Cumplir con los requisitos y entregar la documentación completa será fundamental para participar en esta nueva etapa de Vivienda para el Bienestar 2026.