Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este viernes, una vaguada en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica sobre el noreste de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León; así como chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Simultáneamente, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Durango, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio mexicano.

El sábado, el monzón mexicano en el noroeste del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera sobre el oriente, centro y occidente del territorio nacional, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, divergencia en altura , además de una nueva onda tropical que se desplazará sobre la península de Yucatán, sureste y sur de México, generarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio mexicano, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, persistiendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste, centro y sur). Finalmente, la onda tropical 20 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano, podrían generar un ciclón tropical .

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, oeste y centro); finalizando el domingo en Baja California Sur.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera , favorecerá el incremento de las temperaturas sobre el noroeste y norte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 18 y máxima de 27 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 29 y una mínima de 18 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 30 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro) y Durango (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Coahuila (este), Nuevo León (oeste), Nayarit (norte y oeste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Colima, Guerrero (costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (sur), Campeche (norte y este), Yucatán (norte, oeste y sur) y Quintana Roo (norte y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.