Luna de Cosecha 2026: ¿a qué hora ver la Luna llena HOY 26 de septiembre en México?

La llamada Luna de Cosecha es el plenilunio más cercano al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Su llegada cada año genera una característica particular: durante varios días, la Luna sale con un retraso menor al habitual, por lo que puede parecer que aparece casi a la misma hora después del atardecer.

Este sábado 26 de septiembre, la Luna llena de Cosecha iluminará el cielo de México. El fenómeno astronómico podrá observarse durante la noche y las primeras horas del domingo, aunque su fase exacta ocurrirá durante el día.

¿A QUÉ HORA VER LA LUNA DE COSECHA HOY EN MÉXICO?

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que la Luna llena será visible a las 18:29 horas, tiempo del centro de México, poco después de la puesta del Sol.

Por su parte, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) indica que la fase de Luna llena alcanzará su máximo a las 10:49 horas de este sábado. Debido a que ese momento ocurrirá durante el día, será durante la noche cuando podrá apreciarse el fenómeno en el cielo.

La Luna permanecerá visible durante varias horas y continuará siendo observable durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad.

¿POR QUÉ SE LLAMA LUNA DE COSECHA?

El nombre se utiliza para identificar a la Luna llena que ocurre más cerca del equinoccio de otoño en el hemisferio norte, que tiene lugar alrededor del 23 de septiembre.

La particularidad de este plenilunio no está en que la Luna sea físicamente diferente, sino en su trayectoria aparente por el cielo. Durante esta época, la salida del satélite ocurre con una diferencia menor respecto a la noche anterior.

En condiciones habituales, la Luna sale alrededor de 50 minutos más tarde cada noche. Cerca del equinoccio de septiembre, ese intervalo disminuye debido a la posición de la eclíptica respecto al horizonte.

LA LUNA PODRÁ PARECER QUE SALE CASI A LA MISMA HORA

La eclíptica, que corresponde al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, forma un ángulo más estrecho con el horizonte durante los atardeceres de otoño.

Esto provoca que la Luna retrase menos su hora de salida durante varios días consecutivos. A una latitud de 41 grados norte o sur, el retraso puede ser menor a 30 minutos durante los días cercanos a la Luna de Cosecha.

En latitudes mayores, la diferencia puede reducirse todavía más, dando la impresión de que el satélite aparece prácticamente a la misma hora durante varias noches.