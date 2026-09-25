$!Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Los retrasos y cancelaciones provocados por el clima, los fallos tecnológicos y demás problemas dejan una lección: prepárate y sé flexible. Después de un verano marcado por el mal tiempo y otras interrupciones, los pasajeros de las aerolíneas han enfrentado numerosas complicaciones. Las tormentas frecuentes, la reciente falla del control de tráfico aéreo en el Reino Unido, el accidente mortal de un avión de carga en Miami y la caótica implementación del Sistema de Entradas y Salidas en Europa han sido tan solo algunas de las causas de retrasos, cancelaciones e incesantes problemas.

“La industria ha crecido muy rápido y el hecho de que viajen millones de personas más ha creado fricciones”, dijo Steve Glenn, fundador de Executive Travel, una empresa de gestión de viajes corporativos en Lincoln, Nebraska. “Una pequeña tormenta eléctrica en el Medio Oeste puede afectar a Chicago, Detroit, Newark y JFK y arruinar un día de viaje. Ahora tenemos que prever cosas que antes no eran problemas”. No hay mucho que los viajeros puedan hacer respecto a circunstancias como el clima, pero pueden cambiar sus estrategias de reserva para evitar los peores escenarios. “Hay muchas cosas que uno no puede controlar, pero se pueden minimizar los puntos más problemáticos”, dijo Diana Hechler, propietaria de D. Tours Travel, una agencia de viajes en Larchmont, Nueva York.

Así como en la conducción defensiva se toman precauciones para reducir riesgos, la reserva defensiva de vuelos implica tomar medidas proactivas para protegerte, como dejar un margen entre conexiones, salir temprano y posiblemente pagar más por vuelos sin escalas. Esto es lo que aprendimos este verano. 1. Sal un día antes Si tienes una hora límite para estar en algún lugar, como la salida de un crucero a las 4 p. m. en Barcelona o una sesión informativa por la tarde en El Cairo antes de un recorrido, a menudo es posible llegar esa misma mañana, según los horarios de las aerolíneas. Pero una tormenta, fallos tecnológicos en el aeropuerto u otros contratiempos pueden poner en peligro el inicio de un viaje en un instante.

“Yo aconsejo salir de vacaciones con al menos un día de anticipación”, dijo Glenn. “Casi tienes que asumir que hay un 50 por ciento de probabilidades de que surja algún contratiempo”. Llegar con un día de anticipación también te permite descansar después de un vuelo largo y posiblemente dormir bien por una noche antes de seguir adelante. Y si te retrasas, tener ese margen te ayudará a preocuparte menos por la hora límite. Otra razón para llegar temprano: tu equipaje podría retrasarse, dijo Hechler. “Si estás allí el día anterior, tienes excelentes probabilidades de que te alcance”.

2. Toma el primer vuelo del día Reservar un vuelo muy temprano te da más opciones para conseguir un vuelo más tarde si el original se retrasa o se cancela. “Los primeros vuelos del día tienen una puntualidad de más de 10 puntos porcentuales superior a la de los vuelos posteriores”, explicó Anna Brown, experta en viajes de Going.com, un servicio que se dedica a buscar tarifas aéreas baratas. El consejo aplica para los vuelos nacionales; podría solo haber salidas internacionales una vez al día. Los primeros vuelos del día tienden a utilizar aviones que llegaron tarde el día anterior. En caso de que la aerolínea descubra un problema, lo cual normalmente comunicaría a través de una alerta, los pasajeros que vuelan por la mañana pueden tener alternativas más tarde, dijo Glenn. “Si estás en el último vuelo, tu situación básicamente no tiene remedio, porque ya no hay otras opciones”.

Hechler señaló que las tormentas vespertinas tienden a ser predecibles en verano, “así que no planees un viaje a las 5 p. m.”. En general, es buena idea buscar una aerolínea que vuele con más frecuencia a tu destino. “Elige la ruta que tenga varios vuelos al día, no solo uno”, dijo Brown. “Si hay más vuelos, hay más posibilidades de que te asignen otro”. 3. Vuela sin escalas Cuando sea posible, reserva un vuelo sin escalas. Entre más despegues y aterrizajes haya, más posible es que haya más complicaciones. Una opción sin escalas suele ser más costosa que los vuelos con conexión. Los asesores de viajes recomiendan tomar en cuenta el costo de un posible retraso. “Si puedes, hazte un gran favor y gasta un poco más para conseguir un vuelo sin escalas”, dijo Hechler. 4. Reserva con la aerolínea Reserva directamente con la aerolínea en lugar de hacerlo a través de una agencia en línea como Expedia o Travelocity. Las agencias pueden cambiar a un pasajero de vuelo antes del viaje, pero quizá no puedan ayudar en caso de un retraso. Cualquier reembolso por parte de una aerolínea podría emitirse a la agencia antes que al pasajero.

“Es la aerolínea la que tiene que arreglar las cosas cuando salen mal, no un tercero”, dijo Brown. 5. Evita las conexiones muy cortas En los casos en los que no puedas reservar un vuelo directo, ten cuidado con las conexiones que duren menos de una hora, sobre todo en los aeropuertos grandes. Cualquier retraso puede costarte un tiempo precioso para alcanzar tu siguiente vuelo. En los aeropuertos grandes, eso podría implicar bastante tiempo caminando o, si hay prisa, corriendo. “Deja más tiempo entre los vuelos de conexión”, dijo Glenn. “En el mejor de los casos, no tendrás que correr”. Al hacer conexiones internacionales, deja aún más tiempo para pasar por migración.

Y cuando estés eligiendo vuelos, es una buena idea consultar los porcentajes de puntualidad que las aerolíneas están obligadas a publicar. 6. Mantente informado Como mínimo, descarga la aplicación de la aerolínea y permítele enviarte notificaciones. Los usuarios de las aplicaciones suelen ser los primeros en enterarse de un retraso, una cancelación o un cambio de puerta de embarque. La aplicación gratuita Flighty suele proporcionar más información, incluida la causa de un retraso, y predice retrasos basándose en datos anteriores relacionados con paradas en tierra, estado del tiempo o problemas en el aeropuerto. Glenn sugirió familiarizarse con los horarios de otras aerolíneas y pedir que te cambien si tu aerolínea original no puede asignarte otro vuelo de manera oportuna. Las aerolíneas no están obligadas a hacerlo, según el Departamento de Transporte, pero algunas podrían acceder.