Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
El tradicional evento reúne este sábado a más de 40 equipos de cocineros en un evento que combina gastronomía, vinos locales y causa social
Hay platillos que son mucho más que comida: son un motivo de reunión, una excusa para la charla larga, un espectáculo para los sentidos y, en este caso, los protagonistas de un festival local. La paella es, sin duda, un ejemplo que resume esta convivencia.
Este fin de semana, Saltillo se vuelve a vestir de manteles largos para rendirle homenaje a uno de los iconos más grandes de la gastronomía mundial. Pero... ¿qué hace tan especial a este platillo y por qué ha echado raíces tan profundas en la capital coahuilense?
ORÍGENES Y CLAVES DE LA PAELLA
Se trata de un platillo que tiene su origen en Valencia, España. Su nombre proviene del recipiente en el que se cocina: una sartén ancha, plana y con asas laterales. De acuerdo con la historia gastronómica española, la paella comenzó como un almuerzo humilde para los campesinos, quienes aprovechaban los recursos a su alcance como el arroz y las verduras de la huerta. Con el paso del tiempo, la paella trascendió hasta convertirse en el plato insignia de la cocina española.
Aunque existen tantas versiones como cocineros, la paella valenciana tradicional y sus variantes continentales comparten una columna vertebral:
Arroz de grano corto: Variedades como el Bomba o Senia son capaces de absorber una enorme cantidad de caldo sin perder su forma.
Azafrán: El “oro rojo” que le otorga su característico aroma perfumado y su color dorado.
Sofrito base: Tomate maduro rallado, ajo, aceite de oliva y pimentón dulce.
Proteínas y verduras: Conejo, pollo, judías verdes y garrofón en la versión tradicional; o mariscos como camarones, mejillones y calamares en la versión marinera.
UNA TRADICIÓN QUE LLEGA HASTA NUESTRO SALTILLO
Puede resultar curioso que un platillo valenciano tenga tanta fuerza en el desierto coahuilense. Sin embargo, la conexión que tiene Saltillo con la paella es más profunda de lo que parece, y todo es gracias a diversos factores culturales.
Su origen en la ciudad se remonta a la llegada de familias españolas a la región, lo que integró costumbres como la preparación de paella en los días dominicales y festivos.
Ahora bien, en Saltillo, como en el resto del norte de México, es muy tradicional cocinar al aire libre; un ejemplo claro son las deliciosas carnes asadas en torno a la parrilla. En este sentido, la paella brinda un espacio de convivencia muy similar. Otro factor que impulsa la popularidad del platillo español es la oportunidad de lograr un maridaje perfecto con el vino coahuilense.
UNA CITA IMPERDIBLE
Para dar testimonio de este arraigo gastronómico, este sábado 26 de septiembre se llevará a cabo la 16.ª edición del emblemático Festival de la Paella: un encuentro que reúne a los mejores exponentes de la región, entre profesionales y aficionados.
El evento tendrá lugar en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo, donde más de 40 equipos competirán en vivo por demostrar quién es el maestro de la paella en diversas categorías. Además de este reto, los asistentes podrán disfrutar de degustación abierta, música en vivo, exposición de vinos locales y un ambiente cien por ciento familiar.
Es importante mencionar que, como ya es tradición, parte de los fondos recaudados se destinarán al Voluntariado del DIF para apoyar programas sociales en favor de la comunidad saltillense.
JUECES QUE CALIFICARÁN LOS PLATILLOS
1. Juan Carlos Guerra López Negrete
2. Luis García
3. José de Hoyos
4. Luis Arturo Verduzco Balcázar, mejor conocido como ‘Tulo’
5. Alfonso López Pérez
6. Ignacio Carrillo
7. Nacho Aceves
8. Rodrigo Sotomayor
9. Sergio Canavati
10. Jorge Padilla
11. Chef Willie
12. Kathia Guajardo Bosques
13. Tadeo Carrizales
... Y ¿QUÉ TAL UNA PAELLA DESDE CASA?
Aquí tienes una receta equilibrada y accesible para disfrutar en familia:
Ingredientes (para 6 porciones)
* 500 g de arroz tipo Bomba
* 400 g de pechuga o muslo de pollo en trozos
* 300 g de camarones medianos
* 200 g de calamar en anillas
* 150 g de ejotes frescos troceados
* 1 tomate grande rallado
* 2 dientes de ajo picados finamente
* 1.5 litros de caldo de pollo o pescado
* Unas hebras de azafrán de buena calidad
* 1 cucharadita de pimentón dulce
* Aceite de oliva extra virgen y sal al gusto
* Limón en rodajas para decorar
Preparación
1. Dora las proteínas: En la paella con un chorro generoso de aceite de oliva, dora los trozos de pollo a fuego medio hasta que adquieran un color dorado. Retira temporalmente los camarones si decides marcarlos primero.
2. El sofrito: Agrega los ejotes y sofríelos un par de minutos. Abre un espacio en el centro, añade el ajo picado y el tomate rallado. Cocina hasta que el tomate reduzca su agua. Incorpora el pimentón dulce con cuidado de no quemarlo.
3. Nacarar el arroz: Añade el arroz y revuélvelo bien con el sofrito durante 2 minutos para que se impregnen los sabores.
4. El caldo y azafrán: Vierte el caldo hirviendo (previamente infusionado con el azafrán). Distribuye el arroz de forma uniforme por toda la sartén. A partir de este momento, no se vuelve a remover el arroz.
5. Cocción: Cocina a fuego vivo durante 8-10 minutos. Agrega las anillas de calamar y los camarones por encima. Reduce el fuego a bajo y cocina por 8 minutos más hasta que el líquido se consuma.
6. El toque final: Si deseas socarrat, sube el fuego al máximo durante los últimos 60 segundos hasta escuchar un ligero chasquido. Apaga el fuego, cubre con un paño limpio y deja reposar 5 minutos antes de servir... ¡Y a disfrutar!