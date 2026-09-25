Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Hay platillos que son mucho más que comida: son un motivo de reunión, una excusa para la charla larga, un espectáculo para los sentidos y, en este caso, los protagonistas de un festival local. La paella es, sin duda, un ejemplo que resume esta convivencia. Este fin de semana, Saltillo se vuelve a vestir de manteles largos para rendirle homenaje a uno de los iconos más grandes de la gastronomía mundial. Pero... ¿qué hace tan especial a este platillo y por qué ha echado raíces tan profundas en la capital coahuilense?

ORÍGENES Y CLAVES DE LA PAELLA Se trata de un platillo que tiene su origen en Valencia, España. Su nombre proviene del recipiente en el que se cocina: una sartén ancha, plana y con asas laterales. De acuerdo con la historia gastronómica española, la paella comenzó como un almuerzo humilde para los campesinos, quienes aprovechaban los recursos a su alcance como el arroz y las verduras de la huerta. Con el paso del tiempo, la paella trascendió hasta convertirse en el plato insignia de la cocina española. Aunque existen tantas versiones como cocineros, la paella valenciana tradicional y sus variantes continentales comparten una columna vertebral: Arroz de grano corto: Variedades como el Bomba o Senia son capaces de absorber una enorme cantidad de caldo sin perder su forma. Azafrán: El “oro rojo” que le otorga su característico aroma perfumado y su color dorado. Sofrito base: Tomate maduro rallado, ajo, aceite de oliva y pimentón dulce. Proteínas y verduras: Conejo, pollo, judías verdes y garrofón en la versión tradicional; o mariscos como camarones, mejillones y calamares en la versión marinera.

UNA TRADICIÓN QUE LLEGA HASTA NUESTRO SALTILLO Puede resultar curioso que un platillo valenciano tenga tanta fuerza en el desierto coahuilense. Sin embargo, la conexión que tiene Saltillo con la paella es más profunda de lo que parece, y todo es gracias a diversos factores culturales. Su origen en la ciudad se remonta a la llegada de familias españolas a la región, lo que integró costumbres como la preparación de paella en los días dominicales y festivos. Ahora bien, en Saltillo, como en el resto del norte de México, es muy tradicional cocinar al aire libre; un ejemplo claro son las deliciosas carnes asadas en torno a la parrilla. En este sentido, la paella brinda un espacio de convivencia muy similar. Otro factor que impulsa la popularidad del platillo español es la oportunidad de lograr un maridaje perfecto con el vino coahuilense.

UNA CITA IMPERDIBLE Para dar testimonio de este arraigo gastronómico, este sábado 26 de septiembre se llevará a cabo la 16.ª edición del emblemático Festival de la Paella: un encuentro que reúne a los mejores exponentes de la región, entre profesionales y aficionados. El evento tendrá lugar en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo, donde más de 40 equipos competirán en vivo por demostrar quién es el maestro de la paella en diversas categorías. Además de este reto, los asistentes podrán disfrutar de degustación abierta, música en vivo, exposición de vinos locales y un ambiente cien por ciento familiar. Es importante mencionar que, como ya es tradición, parte de los fondos recaudados se destinarán al Voluntariado del DIF para apoyar programas sociales en favor de la comunidad saltillense.

JUECES QUE CALIFICARÁN LOS PLATILLOS 1. Juan Carlos Guerra López Negrete 2. Luis García 3. José de Hoyos 4. Luis Arturo Verduzco Balcázar, mejor conocido como ‘Tulo’ 5. Alfonso López Pérez 6. Ignacio Carrillo 7. Nacho Aceves 8. Rodrigo Sotomayor 9. Sergio Canavati 10. Jorge Padilla 11. Chef Willie 12. Kathia Guajardo Bosques 13. Tadeo Carrizales