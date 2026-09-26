Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates

”La IA es sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que, como saben, causen mil millones de muertes”, dijo Gates en el programa Meet the Press de NBC News , en una entrevista que su totalidad se emitirá el próximo domingo 27 de septiembre, aunque se publicaron fragmentos de esta el pasado viernes.

El cofundador multimillonario Bill Gates sentenció en entrevista con NBC News que la inteligencia artificial (IA) podría provocar la muerte de “mil millones” de personas, insistiendo en que la autorregulación de esta tecnología no es posible e instando a las autoridades estadounidenses el uso de la regulación gubernamental sobre los desarrollos tecnológicos de la IA.

”Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA”, dijo Gates.

Al preguntársele si es posible la autorregulación de la IA y si el Poder Legislativo estadounidense debía actuar, respondió que “nadie cree que la autorregulación sea suficiente” y que “absolutamente” es necesaria la supervisión y el cumplimiento de la ley por parte del gobierno.

EN AGOSTO, GATES YA ANUNCIABA LOS RIESGOS DE LA IA

Gates ya habría anunciado el 26 de agosto de 2026 por medio de un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA causará sobre el empleo, la seguridad y las relaciones humanas.

En dicho ensayo, Gates identificó tres riesgos principales: la pérdida generalizada de empleos, la reducción de las barreras para para ciberataques y el diseño de patógenos peligrosos, y el daño al desarrollo infantil y a las relaciones humanas.

Gates escribió que la IA facilitará no solo la obtención de información sobre cómo crear armas, incluidas las biológicas, sino también su uso. Asimismo, advirtió que los ciberataques con IA contra hospitales, redes eléctricas y sistemas financieros representan riesgos inmediatos, y que los recursos necesarios para lanzar dichos ataques están disminuyendo.

DECLARACIONES DE GATES EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA IA

Las declaraciones de Gates se produjeron en medio de un contexto más amplio sobre cómo regular el desarrollo de la IA.

Los líderes de Anthropic y OpenAI han respaldado públicamente la necesidad de frenar el ritmo de desarrollo de la IA. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se resistió a las peticiones de convocar a los miembros de la Cámara en Washington para debatir la legislación sobre IA.

No obstante, los mandatarios como Donald Trump y Xi Jiping ya acordaron abrir un canal de comunicación para establecer acuerdos ante esta incertidumbre sobre los desarrollos de la IA.