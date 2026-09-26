Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates

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    Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
    Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA. VANGUARDIA

A falta de regulaciones estrictas por parte de los gobiernos, así como los riesgos inminentes en las relaciones sociales por la IA, el cofundador de Microsoft insiste en cambios de timón

El cofundador multimillonario Bill Gates sentenció en entrevista con NBC News que la inteligencia artificial (IA) podría provocar la muerte de “mil millones” de personas, insistiendo en que la autorregulación de esta tecnología no es posible e instando a las autoridades estadounidenses el uso de la regulación gubernamental sobre los desarrollos tecnológicos de la IA.

”La IA es sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que, como saben, causen mil millones de muertes”, dijo Gates en el programa Meet the Press de NBC News , en una entrevista que su totalidad se emitirá el próximo domingo 27 de septiembre, aunque se publicaron fragmentos de esta el pasado viernes.

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”Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA”, dijo Gates.

Al preguntársele si es posible la autorregulación de la IA y si el Poder Legislativo estadounidense debía actuar, respondió que “nadie cree que la autorregulación sea suficiente” y que “absolutamente” es necesaria la supervisión y el cumplimiento de la ley por parte del gobierno.

EN AGOSTO, GATES YA ANUNCIABA LOS RIESGOS DE LA IA

Gates ya habría anunciado el 26 de agosto de 2026 por medio de un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA causará sobre el empleo, la seguridad y las relaciones humanas.

En dicho ensayo, Gates identificó tres riesgos principales: la pérdida generalizada de empleos, la reducción de las barreras para para ciberataques y el diseño de patógenos peligrosos, y el daño al desarrollo infantil y a las relaciones humanas.

Gates escribió que la IA facilitará no solo la obtención de información sobre cómo crear armas, incluidas las biológicas, sino también su uso. Asimismo, advirtió que los ciberataques con IA contra hospitales, redes eléctricas y sistemas financieros representan riesgos inmediatos, y que los recursos necesarios para lanzar dichos ataques están disminuyendo.

DECLARACIONES DE GATES EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA IA

Las declaraciones de Gates se produjeron en medio de un contexto más amplio sobre cómo regular el desarrollo de la IA.

Los líderes de Anthropic y OpenAI han respaldado públicamente la necesidad de frenar el ritmo de desarrollo de la IA. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se resistió a las peticiones de convocar a los miembros de la Cámara en Washington para debatir la legislación sobre IA.

No obstante, los mandatarios como Donald Trump y Xi Jiping ya acordaron abrir un canal de comunicación para establecer acuerdos ante esta incertidumbre sobre los desarrollos de la IA.

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Desde una postura crítica, el inversor estadounidense Michael Burry, insistió que esta crisis de gigantes en IA es “pura exageración y palabrería” para controlar la competencia y seguir incentivando inversiones.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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