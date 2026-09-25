Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?

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    Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
    Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia. FOTO: AP

San Diego aseguró su tercera aparición consecutiva en octubre tras vencer a los Dodgers; solo dos lugares permanecen disponibles rumbo a los Playoffs

Los Padres de San Diego están oficialmente clasificados a los Playoffs de la MLB 2026. El equipo californiano selló su boleto de manera especial: venció 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium, aseguró su tercera aparición consecutiva en Postemporada y mantuvo viva la pelea por quedarse con el primer Comodín de la Liga Nacional.

San Diego llegó al viernes con récord de 89 victorias y 70 derrotas, un juego por encima de los Cubs de Chicago y dos sobre Phillies de Filadelfia.

Para la franquicia representa un logro histórico, pues nunca antes había avanzado a Playoffs durante tres temporadas seguidas; además, será su quinta participación en octubre en las últimas siete campañas.

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El boleto se concretó en un duelo en el que los Padres tuvieron que esperar hasta la parte final para romper el juego.

Fernando Tatis Jr. y Ethan Salas produjeron carreras durante un ataque de tres anotaciones en la séptima entrada, mientras Mason Miller sobrevivió a un doble productor de Shohei Ohtani en la novena para conseguir su salvamento número 38 y cerrar la clasificación.

La reacción de San Diego durante septiembre ha sido determinante.

Los Padres comenzaron el mes apenas medio juego por encima de Arizona en la batalla por el último Comodín y posteriormente construyeron el mejor récord de Grandes Ligas durante septiembre, con marca de 16-5, escalando hasta disputar la posición que otorga ventaja de local en la primera ronda.

¿Qué equipos ya están clasificados a los Playoffs MLB 2026?

Con San Diego dentro, 10 de los 12 lugares de la Postemporada ya tienen dueño.

En la Liga Nacional están clasificados Brewers de Milwaukee, Dodgers, Braves de Atlanta, Cubs y Padres.

Milwaukee ganó la División Central, Los Ángeles conquistó el Oeste y Atlanta aseguró el Este; Cubs y Padres tienen garantizado al menos un lugar de Comodín.

En la Liga Americana ya aseguraron su boleto Rays de Tampa Bay, Yankees de Nueva York, Red Sox de Boston, Guardians de Cleveland y White Sox de Chicago.

Tampa Bay conquistó el Este, mientras Yankees y Boston tienen puestos de Comodín asegurados. Cleveland y Chicago también están dentro, aunque todavía disputan entre sí el campeonato de la División Central.

La lucha que permanece completamente abierta en la Americana es el Oeste, donde Astros de Houston y Rangers de Texas llegaron al viernes empatados con marca de 79-80.

En la Nacional, Phillies ocupa el último puesto de Comodín con 87-72, mientras Diamondbacks de Arizona, con 85-74, conserva posibilidades matemáticas.

Para los Padres todavía queda algo importante en juego. El conjunto de San Diego cerrará la temporada regular con tres partidos ante Arizona y busca terminar como el mejor Comodín de la Liga Nacional, posición que le permitiría disputar en casa toda la Serie de Comodines, programada al mejor de tres juegos a partir del 29 de septiembre.

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El objetivo inicial ya está cumplido: San Diego jugará beisbol de octubre por tercer año consecutivo.

Ahora la batalla será por convertir su espectacular cierre de temporada en una posición favorable dentro de unos Playoffs donde Milwaukee y Dodgers ya tienen descanso asegurado antes de las Series Divisionales.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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