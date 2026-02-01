Luna de Nieve, eclipse solar y lluvia de meteoros: Este es el calendario astronómico de febrero 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 1 febrero 2026
    Luna de Nieve, eclipse solar y lluvia de meteoros: Este es el calendario astronómico de febrero 2026
    El mes de febrero inicia con un nuevo calendario de eventos astronómicos que asombrarán a miles de ciudadanos. VANGUARDIA

Conoce todas las recomendaciones necesarias para llegar a ser testigo de esta gran lista de eventos astronómicos que se esperan para el mes de febrero 2026

El mes de febrero inicia con un nuevo calendario de eventos astronómicos que asombrarán a miles de ciudadanos. Estos fenómenos prometen maravillar al ojo humano y despertar la curiosidad de aficionados.

Al respecto, diversas organizaciones se encargaron de divulgar la agenda que se tiene prevista para estos 28 días.

TE PUEDE INTERESAR: NOAA alerta que la tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota a la Tierra

Entre los eventos, destacan la llamada Luna de Nieve, alineaciones planetarias y eclipses.

ESTOS SON LOS FENÓMENOS ASTRONÓMICOS QUE SE OBSERVARÁN EN FEBRERO 2026

VANGUARDIA enlista a continuación los eventos que se esperan para este mes:

* 1 de febrero: Luna Llena ‘Luna de Nieve’:

Es la luna llena que corresponde al mes de febrero. Se le conoce como la Luna de Nieve debido a las condiciones invernales del hemisferio norte.

* 8 de febrero: Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas

La lluvia alcanzará su punto máximo durante el 8 de febrero. Se trata de un espectáculo en el que se observarán unos pocos meteoros por hora.

* 16 de febrero: conjunción planetaria

Durante este día apreciará una conjunción entre Saturno y Neptuno en Piscis, antes del amanecer.

* 17 de febrero: Eclipse solar anular

Las personas apreciarán el eclipse solar anular, mejor conocido como anillo de fuego. Este ocurre cuando la Luna cubre gran parte del Sol, dejando únicamente un borde brillante.

Será visible principalmente desde la Antártida en su fase anular, y parcialmente observable en regiones muy australes (sur de Sudamérica y partes del sur de África), pero no visible desde México.

* 18 de febrero: conjunción Luna - Mercurio

El fenómeno de conjunción Luna - Mercurio sucederá al atardecer, por lo que será útil para observadores con horizonte oeste despejado.

$!Luna de Nieve, eclipse solar y lluvia de meteoros: Este es el calendario astronómico de febrero 2026

* 19 de febrero: Máxima elongación este de Mercurio

La máxima elongación este de Mercurio provocará que este planeta sea más fácil de ver al atardecer. También es importante destacar que en estas fechas, la Luna se aproximará a Saturno y otros objetos celestes interesantes.

* 23 de febrero: Cielo profundo

Durante esta noche, la Luna pasa cerca del cúmulo de las Pléyades.

* 27 de febrero: conjunción entre Luna y Júpiter

Este día, sucederá la Conjunción entre la Luna y Júpiter en Géminis, lo que será visible hasta el anochecer.

* 28 de febrero: Alineación de seis planetas

Se producirá una gran alineación planetaria entre Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter en el cielo, tras el atardecer.

Respecto al evento, Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter serán visibles a simple vista, mientras que, para ver a Urano y Neptuno, se necesitará un telescopio o binoculares.

RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR OBSERVACIÓN

Muchos de los fenómenos antes mencionados se podrán disfrutar a simple vista, siempre y cuando la observación se realice con una mínima contaminación lumínica. No obstante, también estarán aquellos que son más difíciles de ver.

Para prevenir cualquier contratiempo, se recomienda prestar atención a las siguientes recomendaciones:

1. Un lugar adecuado:

* Las zonas con baja contaminación lumínica son las mejores, tales como áreas rurales, playas o montañas.

* Evita las luces directas como farolas, casas y autos.

* Si estás en una ciudad, ubícate en azoteas o parques abiertos con horizonte despejado.

2. Considera la fase de la Luna:

* Las Lunas llenas dificultan ver los meteoros, estrellas débiles y objetos de cielo profundo.

* Para lluvias de meteoros o galaxias, prefiere noches de Luna nueva o cuarto menguante.

* Para eclipses o conjunciones, la fase lunar no suele ser un problema

3. Revisa el horario correcto:

* Muchos eventos se ven mejor antes del amanecer o justo después del atardecer, por lo que es mejor consultar los horarios locales del fenómeno, como la salida, culminación y puesta.

* Dedica, al menos, 20 o 30 minutos para que tu vista se adapte a la oscuridad.

4. Uso de equipo:

* Los binoculares son ideales para la Luna, cúmulos estelares y cometas.

* El telescopio es útil para planetas, detalles lunares y objetos de cielo profundo.

* Asimismo, evite aumentar demasiado el zoom, ya que entre menos aumento, se obtienen imágenes más nítidas.

5. Revisa el clima:

* Prioriza noches con cielo despejado, baja humedad y poco viento.

* Después del paso de un frente frío suele haber mejor transparencia atmosférica.

* La ‘calma atmosférica’ mejora la observación planetaria.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario de actividades de Artemis II: fechas clave de la misión tripulada que llevará astronautas a la Luna

Con estas medidas se espera garantizar que las personas puedan observar las maravillas de los fenómenos astronómicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Astronomía
Eclipse Solar
Luna

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
A partir de este domingo se fortaleció el operativo para localizar a los trabajadores.

Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’
Se efectuó el corte de listón del museo subacuático, integrado por seis artefactos navales que fueron sumergidos con fines de creación de hábitat marino.

Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático
La disponibilidad de espacio para ser ocupado en naves industriales en el centro del país se encuentra rezagada debido a la cautela de varias empresas ante la revisión del T-MEC.

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC
La dependencia indicó que fortalecerán las medidas institucionales de prevención, seguridad y atención de los menores de edad en resguardo. FOTO:

Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF
Alrededor de ocho personas han muerto luego de ser detenidos por agentes federales de ICE, situación que ha movilizado las protestas de los ciudadanos. FOTO:

Tras recibir críticas, la francesa Capgemini vende una filial que trabajaba con ICE

Las muertes han hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar. FOTO:

Alcalde de Nueva York confirma 14 muertes por frío extremo; continúa la alerta invernal
En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas, y ninguno de sus Gobiernos había revelado que el tema de Cuba hubiera sido materia de esas pláticas hasta que Trump lo reveló anoche.

‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas

Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas