Luna de Nieve, eclipse solar y lluvia de meteoros: Este es el calendario astronómico de febrero 2026
Conoce todas las recomendaciones necesarias para llegar a ser testigo de esta gran lista de eventos astronómicos que se esperan para el mes de febrero 2026
El mes de febrero inicia con un nuevo calendario de eventos astronómicos que asombrarán a miles de ciudadanos. Estos fenómenos prometen maravillar al ojo humano y despertar la curiosidad de aficionados.
Al respecto, diversas organizaciones se encargaron de divulgar la agenda que se tiene prevista para estos 28 días.
Entre los eventos, destacan la llamada Luna de Nieve, alineaciones planetarias y eclipses.
ESTOS SON LOS FENÓMENOS ASTRONÓMICOS QUE SE OBSERVARÁN EN FEBRERO 2026
VANGUARDIA enlista a continuación los eventos que se esperan para este mes:
* 1 de febrero: Luna Llena ‘Luna de Nieve’:
Es la luna llena que corresponde al mes de febrero. Se le conoce como la Luna de Nieve debido a las condiciones invernales del hemisferio norte.
* 8 de febrero: Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas
La lluvia alcanzará su punto máximo durante el 8 de febrero. Se trata de un espectáculo en el que se observarán unos pocos meteoros por hora.
* 16 de febrero: conjunción planetaria
Durante este día apreciará una conjunción entre Saturno y Neptuno en Piscis, antes del amanecer.
* 17 de febrero: Eclipse solar anular
Las personas apreciarán el eclipse solar anular, mejor conocido como anillo de fuego. Este ocurre cuando la Luna cubre gran parte del Sol, dejando únicamente un borde brillante.
Será visible principalmente desde la Antártida en su fase anular, y parcialmente observable en regiones muy australes (sur de Sudamérica y partes del sur de África), pero no visible desde México.
* 18 de febrero: conjunción Luna - Mercurio
El fenómeno de conjunción Luna - Mercurio sucederá al atardecer, por lo que será útil para observadores con horizonte oeste despejado.
* 19 de febrero: Máxima elongación este de Mercurio
La máxima elongación este de Mercurio provocará que este planeta sea más fácil de ver al atardecer. También es importante destacar que en estas fechas, la Luna se aproximará a Saturno y otros objetos celestes interesantes.
* 23 de febrero: Cielo profundo
Durante esta noche, la Luna pasa cerca del cúmulo de las Pléyades.
* 27 de febrero: conjunción entre Luna y Júpiter
Este día, sucederá la Conjunción entre la Luna y Júpiter en Géminis, lo que será visible hasta el anochecer.
* 28 de febrero: Alineación de seis planetas
Se producirá una gran alineación planetaria entre Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter en el cielo, tras el atardecer.
Respecto al evento, Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter serán visibles a simple vista, mientras que, para ver a Urano y Neptuno, se necesitará un telescopio o binoculares.
RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR OBSERVACIÓN
Muchos de los fenómenos antes mencionados se podrán disfrutar a simple vista, siempre y cuando la observación se realice con una mínima contaminación lumínica. No obstante, también estarán aquellos que son más difíciles de ver.
Para prevenir cualquier contratiempo, se recomienda prestar atención a las siguientes recomendaciones:
1. Un lugar adecuado:
* Las zonas con baja contaminación lumínica son las mejores, tales como áreas rurales, playas o montañas.
* Evita las luces directas como farolas, casas y autos.
* Si estás en una ciudad, ubícate en azoteas o parques abiertos con horizonte despejado.
2. Considera la fase de la Luna:
* Las Lunas llenas dificultan ver los meteoros, estrellas débiles y objetos de cielo profundo.
* Para lluvias de meteoros o galaxias, prefiere noches de Luna nueva o cuarto menguante.
* Para eclipses o conjunciones, la fase lunar no suele ser un problema
3. Revisa el horario correcto:
* Muchos eventos se ven mejor antes del amanecer o justo después del atardecer, por lo que es mejor consultar los horarios locales del fenómeno, como la salida, culminación y puesta.
* Dedica, al menos, 20 o 30 minutos para que tu vista se adapte a la oscuridad.
4. Uso de equipo:
* Los binoculares son ideales para la Luna, cúmulos estelares y cometas.
* El telescopio es útil para planetas, detalles lunares y objetos de cielo profundo.
* Asimismo, evite aumentar demasiado el zoom, ya que entre menos aumento, se obtienen imágenes más nítidas.
5. Revisa el clima:
* Prioriza noches con cielo despejado, baja humedad y poco viento.
* Después del paso de un frente frío suele haber mejor transparencia atmosférica.
* La ‘calma atmosférica’ mejora la observación planetaria.
Con estas medidas se espera garantizar que las personas puedan observar las maravillas de los fenómenos astronómicos.