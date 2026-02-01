$!Luna de Nieve, eclipse solar y lluvia de meteoros: Este es el calendario astronómico de febrero 2026

El mes de febrero inicia con un nuevo calendario de eventos astronómicos que asombrarán a miles de ciudadanos. Estos fenómenos prometen maravillar al ojo humano y despertar la curiosidad de aficionados.

Al respecto, diversas organizaciones se encargaron de divulgar la agenda que se tiene prevista para estos 28 días.

Entre los eventos, destacan la llamada Luna de Nieve, alineaciones planetarias y eclipses.

ESTOS SON LOS FENÓMENOS ASTRONÓMICOS QUE SE OBSERVARÁN EN FEBRERO 2026

VANGUARDIA enlista a continuación los eventos que se esperan para este mes:

* 1 de febrero: Luna Llena ‘Luna de Nieve’:

Es la luna llena que corresponde al mes de febrero. Se le conoce como la Luna de Nieve debido a las condiciones invernales del hemisferio norte.

* 8 de febrero: Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas

La lluvia alcanzará su punto máximo durante el 8 de febrero. Se trata de un espectáculo en el que se observarán unos pocos meteoros por hora.

* 16 de febrero: conjunción planetaria

Durante este día apreciará una conjunción entre Saturno y Neptuno en Piscis, antes del amanecer.

* 17 de febrero: Eclipse solar anular

Las personas apreciarán el eclipse solar anular, mejor conocido como anillo de fuego. Este ocurre cuando la Luna cubre gran parte del Sol, dejando únicamente un borde brillante.

Será visible principalmente desde la Antártida en su fase anular, y parcialmente observable en regiones muy australes (sur de Sudamérica y partes del sur de África), pero no visible desde México.

* 18 de febrero: conjunción Luna - Mercurio

El fenómeno de conjunción Luna - Mercurio sucederá al atardecer, por lo que será útil para observadores con horizonte oeste despejado.