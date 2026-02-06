Masa de Aire Frío congelará a México; azotará con heladas de -5 grados, aguanieve y lluvias en estos estados

Para este viernes, el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana; sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán, ocasionando lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.

El frente frío , el número 33 de la temporada, se encuentra en el territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, caída de aguanieve , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sábado, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se localizará sobre Baja California, continuará interaccionando con un canal de baja presión en el noroeste y occidente del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical , condición que originará descenso de temperatura, así como lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones; asimismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, B.C. y sierras de los límites de Chihuahua y Durango.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, favorecido por la corriente en chorro subtropical , originarán vientos fuertes, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Así mismo, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana, en Yucatán y Quintana Roo; durante la tarde, dicha masa polar empezará a modificar sus características térmicas y favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas en la mayor parte del país, no obstante, prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Durante el domingo y lunes, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana y en interacción con la corriente en chorro subtropical , ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y norte del territorio nacional, así como rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en ambas regiones; además, se mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En el período de pronóstico, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá baja probabilidad de lluvia en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán, además de mantener ambiente frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente de México, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 7 y máxima de 20 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 21 y una mínima de 8 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 21 y mínima de 9.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Posible caída de nieve o aguanieve: sierra de San Pedro Mártir, B.C. y sierras de los límites entre Chihuahua y Durango.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Morelos (sur) y Puebla (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).

Mar de fondo de 3.5 a 4.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Mar de fondo de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.