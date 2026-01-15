Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 28 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados

Para este jueves, el frente frío 28 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, interactuará con una vaguada en altura sobre el golfo de México, generando intervalos de chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco.

Un nuevo frente frío , el número 28 de la temporada, ingresó al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el sábado y domingo, el nuevo frente frío se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, la península de Yucatán y el golfo de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El viernes, el frente frío 28 se extenderá sobre el mar Caribe, mientras que la masa de aire polar asociada se desplazará hacia el oriente del golfo de México, dejando de afectar al país. A su vez, durante la tarde, se prevé que un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México e interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical , propiciando vientos con rachas de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Finalmente, el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 80 km/h en el litoral de Veracruz, y rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, durante la noche del sábado, se prevé viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; extendiéndose en el transcurso del domingo hacia el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán, incrementando su intensidad.

La masa de aire polar asociada al frente, en interacción con una vaguada en altura , continuará favoreciendo ambiente frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México); así como ambiente fresco a templado en el sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

En el periodo de pronóstico, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 3 y máxima de 16 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 21 y una mínima de 6 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 14 y mínima de 2.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Guerrero, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo y Tlaxcala.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Veracruz (centro y sur).

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.