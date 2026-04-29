¿Me pedirán la CURP biométrica para los trámites del IMSS?... cómo la tramito en los módulos RENAPO por estado de la República

Este documento incorpora elementos como huellas dactilares, fotografía y escaneo de iris, lo que permite una autenticación más robusta. La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación , donde se establece su uso como requisito central en la atención del instituto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha iniciado una nueva etapa en sus procesos administrativos al exigir la CURP biométrica como documento de identificación en trámites presenciales. La medida, vigente desde la segunda quincena de marzo de 2026, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en la validación de identidad.

“La implementación busca evitar la suplantación de identidad y mejorar los tiempos de atención”, detalla el acuerdo oficial, marcando un cambio estructural en la manera en que los usuarios interactúan con el sistema de seguridad social.

Durante el periodo de transición, los usuarios aún pueden presentar identificaciones oficiales vigentes, pero la tendencia apunta a que la CURP biométrica será el único documento válido en el corto plazo.

TRÁMITES DEL IMSS QUE YA SOLICITAN CURP BIOMÉTRICA

A partir de mayo de 2026, múltiples gestiones dentro del IMSS requieren este nuevo documento. El impacto es amplio, ya que abarca desde trámites personales hasta procesos patronales.

Entre los principales trámites destacan:

· Solicitud de pensión (Ley 73 y Ley 97)

· Alta de beneficiarios (hijos, cónyuge o padres)

· Cambio de clínica o Unidad de Medicina Familiar

· Retiro parcial por desempleo vinculado a AFORE

· Corrección de datos personales

· Movimientos afiliatorios de trabajadores

· Alta patronal e inscripción en riesgos de trabajo

· Asignación o cancelación del Registro Patronal Único

· Obtención del Número Patronal de Identificación Electrónica

Este ajuste responde a lo establecido en el artículo 91 Bis de la Ley General de Población, que reconoce la CURP biométrica como herramienta oficial para validar la identidad de los ciudadanos.

“Es un paso hacia la digitalización total de los servicios”, señalan especialistas en seguridad de datos, quienes consideran que este modelo podría replicarse en otras dependencias.

CÓMO TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA EN MÉXICO

Para obtener la CURP biométrica, los ciudadanos deben acudir de manera presencial a módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) o a oficinas del Registro Civil.

Ver ubicaciones aquí

El trámite es gratuito y consiste en la captura de datos biométricos, los cuales quedan vinculados al sistema del IMSS en un plazo aproximado de 24 a 72 horas. Este proceso permite que la información esté disponible para futuros trámites sin necesidad de repetir la validación.

En cada estado de la República existen módulos habilitados, generalmente ubicados en:

· Capitales estatales:

Aquí tienes las ubicaciones de las sedes centrales en las capitales de la República para realizar trámites de CURP y donde se están habilitando los módulos biométricos:

• Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Adolfo López Mateos Pte. 112, Zona Centro.

• Baja California, Mexicali: Av. Reforma y Calle K, Col. Nueva (Edificio del Registro Civil).

• Baja California Sur, La Paz: Calle 5 de Mayo y Melchor Ocampo, Col. Centro.

• Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 8 s/n entre 51 y 53, Col. Centro.

• Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: Calle Central y 2a Sur s/n, Col. Centro.

• Chihuahua, Chihuahua: Calle Libertad No. 5, Col. Centro (Edificio Registro Civil).

• Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Arcos de Belén No. 19, Col. Doctores.

• Coahuila, Saltillo: Periférico Luis Echeverría Álvarez núm. 1250, Col. ISSSTE.

• Colima, Colima: Calle Morelos No. 95, Col. Centro.

• Durango, Victoria de Durango: Calle 20 de Noviembre y Victoria, Col. Centro.

• Estado de México, Toluca: Calle Lerdo de Tejada Poniente No. 101, Col. Centro.

• Guanajuato, Guanajuato: Calle Juárez No. 20, Col. Centro.

• Guerrero, Chilpancingo: Calle 16 de Septiembre, Edificio Juan Álvarez, Col. Centro.

• Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro.

• Jalisco, Guadalajara: Av. Prolongación Alcalde No. 1855, Col. Miraflores.

• Michoacán, Morelia: Av. Morelos Norte No. 151, Col. Centro.

• Morelos, Cuernavaca: Calle De la Eterna Primavera s/n, Col. Centro.

• Nayarit, Tepic: Calle México No. 150 Sur, Col. Centro.

• Nuevo León, Monterrey: Calle Washington No. 539 Oriente, Edificio Pabellón Ciudadano.

• Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 602, Col. Centro.

• Puebla, Puebla de Zaragoza: Calle 11 Norte No. 1005, Col. Centro.

• Querétaro, Santiago de Querétaro: Calle Juárez No. 50 Norte, Col. Centro.

• Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 234, Col. Centro.

• San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Bolívar No. 965, Col. Centro.

• Sinaloa, Culiacán: Calle Teófilo Noris y Rosales s/n, Col. Centro.

• Sonora, Hermosillo: Edificio Sonora, Paseo del Canal y Comonfort, Col. Centro.

• Tabasco, Villahermosa: Calle José Narciso Rovirosa No. 231, Col. Centro.

• Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 16 Rosales s/n, Col. Centro.

• Tlaxcala, Tlaxcala: Calle Lardizábal No. 7, Col. Centro.

• Veracruz, Xalapa: Calle Encanto s/n, Col. El Mirador (Frente al Congreso del Estado).

• Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 520 entre 64 y 66, Col. Centro.

• Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 604, Col. Centro.

· Oficinas centrales del Registro Civil

· Centros administrativos gubernamentales

Para personas adultas mayores o con movilidad limitada, se contempla la posibilidad de solicitar brigadas domiciliarias que realicen la captura de datos directamente en sus hogares.

“Queremos que nadie se quede sin acceso por cuestiones físicas o de distancia”, se menciona en lineamientos operativos, subrayando el enfoque incluyente del programa.

TRANSICIÓN HACIA UN SISTEMA DE IDENTIDAD BIOMÉTRICA

La adopción de la CURP biométrica representa un cambio significativo en la gestión de identidad en México. Su implementación no solo impacta al IMSS, sino que sienta las bases para una integración más amplia en servicios gubernamentales.

El uso de datos biométricos permite reducir fraudes, agilizar procesos y garantizar que los apoyos y servicios lleguen a las personas correctas. Sin embargo, también implica retos en términos de adaptación tecnológica y cobertura en zonas rurales.

En este contexto, la digitalización del sistema de salud y seguridad social avanza con un modelo híbrido, donde conviven herramientas tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar la atención ciudadana.