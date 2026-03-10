Declaración Anual del SAT 2026... ¿Necesitas la CURP biométrica para presentarla?

A medida que se acerca el periodo para presentar la Declaración Anual 2026, una duda comenzó a circular entre contribuyentes mexicanos: si será obligatorio contar con la llamada CURP biométrica para realizar el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La inquietud surgió principalmente en redes sociales, donde comenzaron a difundirse versiones que aseguraban que el nuevo documento sería indispensable para cumplir con las obligaciones fiscales. Esta información generó confusión entre trabajadores, profesionistas independientes y pequeños empresarios.

Sin embargo, el propio SAT ha reiterado en distintas ocasiones que la CURP biométrica no forma parte de los requisitos obligatorios para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal.

En términos prácticos, el trámite continúa realizándose con los mecanismos tradicionales de identificación fiscal que ya utilizan los contribuyentes registrados en el sistema.

QUÉ SE NECESITA PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN

El proceso para presentar la Declaración Anual ante el SAT sigue dependiendo principalmente de las herramientas digitales que identifican a cada contribuyente dentro del sistema tributario mexicano.

Entre los requisitos habituales se encuentran:

• RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

• Contraseña del SAT

• e.firma vigente

Estos elementos permiten acceder al portal del organismo fiscal y completar el proceso en línea. La autoridad tributaria ha señalado que la CURP biométrica, aunque es un proyecto impulsado en algunos registros civiles del país, no sustituye ni reemplaza estos mecanismos fiscales.

La confusión se debe a que la CURP tradicional sí forma parte de la información básica asociada al RFC, pero el nuevo formato biométrico aún no se encuentra integrado de forma obligatoria en los trámites tributarios.

QUÉ ES LA CURP BIOMÉTRICA

La llamada CURP biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población, que incorpora datos adicionales para reforzar la identidad de las personas.

Este documento incluye elementos como:

• Huella dactilar

• Fotografía digital

• Datos biométricos adicionales

La intención de este sistema es fortalecer los mecanismos de identificación oficial y reducir posibles casos de suplantación de identidad en trámites gubernamentales.

No obstante, su implementación en México se encuentra en proceso gradual y aún no está vinculada directamente con los procedimientos fiscales que administra el SAT.

EL PERIODO DE DECLARACIÓN ANUAL EN MÉXICO

Cada año, millones de contribuyentes deben cumplir con la Declaración Anual, un procedimiento mediante el cual se reportan ingresos, deducciones y pagos de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Este trámite es obligatorio para ciertos sectores, entre ellos:

• Personas físicas con actividad empresarial

• Profesionales independientes

• Trabajadores con ingresos adicionales o múltiples patrones

La presentación se realiza de forma digital a través del portal del SAT, donde el sistema precarga parte de la información fiscal del contribuyente para facilitar el proceso.

“El objetivo de la declaración anual es determinar si el contribuyente tiene impuestos pendientes o saldo a favor”, explican especialistas en materia fiscal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA DECLARACIÓN ANUAL

• Cada año millones de mexicanos presentan su Declaración Anual ante el SAT.

• El sistema del organismo fiscal suele precargar facturas y comprobantes fiscales emitidos durante el año.

• Cuando existe un saldo a favor, el contribuyente puede solicitar la devolución automática de impuestos.

La discusión sobre la CURP biométrica refleja cómo los cambios tecnológicos en los sistemas de identificación generan preguntas entre los ciudadanos, especialmente cuando se relacionan con uno de los trámites fiscales más importantes del calendario tributario en México.