Declaración Anual del SAT 2026... ¿Necesitas la CURP biométrica para presentarla?

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 10 marzo 2026
    Declaración Anual del SAT 2026... ¿Necesitas la CURP biométrica para presentarla?
    Con la llegada de la Declaración Anual 2026, miles de contribuyentes se preguntan si es obligatorio contar con la CURP biométrica para cumplir con el trámite ante el SAT. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿La CURP biométrica es obligatoria para la Declaración Anual 2026? El SAT aclara los requisitos reales para presentar este trámite fiscal en México

A medida que se acerca el periodo para presentar la Declaración Anual 2026, una duda comenzó a circular entre contribuyentes mexicanos: si será obligatorio contar con la llamada CURP biométrica para realizar el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La inquietud surgió principalmente en redes sociales, donde comenzaron a difundirse versiones que aseguraban que el nuevo documento sería indispensable para cumplir con las obligaciones fiscales. Esta información generó confusión entre trabajadores, profesionistas independientes y pequeños empresarios.

TE PUEDE INTERESAR: SAT: Qué son las deducciones personales y qué elementos deben de tener las facturas para ser válidas

Sin embargo, el propio SAT ha reiterado en distintas ocasiones que la CURP biométrica no forma parte de los requisitos obligatorios para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal.

En términos prácticos, el trámite continúa realizándose con los mecanismos tradicionales de identificación fiscal que ya utilizan los contribuyentes registrados en el sistema.

QUÉ SE NECESITA PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN

El proceso para presentar la Declaración Anual ante el SAT sigue dependiendo principalmente de las herramientas digitales que identifican a cada contribuyente dentro del sistema tributario mexicano.

Entre los requisitos habituales se encuentran:

RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

Contraseña del SAT

e.firma vigente

Estos elementos permiten acceder al portal del organismo fiscal y completar el proceso en línea. La autoridad tributaria ha señalado que la CURP biométrica, aunque es un proyecto impulsado en algunos registros civiles del país, no sustituye ni reemplaza estos mecanismos fiscales.

La confusión se debe a que la CURP tradicional sí forma parte de la información básica asociada al RFC, pero el nuevo formato biométrico aún no se encuentra integrado de forma obligatoria en los trámites tributarios.

QUÉ ES LA CURP BIOMÉTRICA

La llamada CURP biométrica es una versión ampliada de la Clave Única de Registro de Población, que incorpora datos adicionales para reforzar la identidad de las personas.

Este documento incluye elementos como:

Huella dactilar

Fotografía digital

Datos biométricos adicionales

La intención de este sistema es fortalecer los mecanismos de identificación oficial y reducir posibles casos de suplantación de identidad en trámites gubernamentales.

No obstante, su implementación en México se encuentra en proceso gradual y aún no está vinculada directamente con los procedimientos fiscales que administra el SAT.

EL PERIODO DE DECLARACIÓN ANUAL EN MÉXICO

Cada año, millones de contribuyentes deben cumplir con la Declaración Anual, un procedimiento mediante el cual se reportan ingresos, deducciones y pagos de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Este trámite es obligatorio para ciertos sectores, entre ellos:

Personas físicas con actividad empresarial

Profesionales independientes

Trabajadores con ingresos adicionales o múltiples patrones

La presentación se realiza de forma digital a través del portal del SAT, donde el sistema precarga parte de la información fiscal del contribuyente para facilitar el proceso.

El objetivo de la declaración anual es determinar si el contribuyente tiene impuestos pendientes o saldo a favor”, explican especialistas en materia fiscal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA DECLARACIÓN ANUAL

• Cada año millones de mexicanos presentan su Declaración Anual ante el SAT.

• El sistema del organismo fiscal suele precargar facturas y comprobantes fiscales emitidos durante el año.

• Cuando existe un saldo a favor, el contribuyente puede solicitar la devolución automática de impuestos.

PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Si depositas una gran cantidad de dinero te podrías ganar una auditoria con el SAT

La discusión sobre la CURP biométrica refleja cómo los cambios tecnológicos en los sistemas de identificación generan preguntas entre los ciudadanos, especialmente cuando se relacionan con uno de los trámites fiscales más importantes del calendario tributario en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Curp
impuestos

Organizaciones


SAT

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Narcopolítica: Los genes

Narcopolítica: Los genes
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
La Fiscalía indicó que el sentenciado realizó tocamientos de índole sexual a una menor.

Sentencian a 30 años a profesor por abuso sexual en primaria de Juárez
El empresario es socio o tiene participación en al menos 17 empresas, la mayoría registradas en Comalcalco, Tabasco.

Deuda millonaria y litros ‘no declarados’: señalan a empresario petrolero tras festejo de lujo en Tabasco
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Jóvenes Construyendo el Futuro inició su periodo de capacitaciones laborales a personas entre los 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.

El 10 de marzo, último día de entrega de tarjetas del banco del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro
Favoritos. Películas como ‘Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ llegan como favoritas a la ceremonia de los Oscar 2026.

Todo listo para los Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en México?
Monterrey y Cruz Azul protagonizan uno de los cruces más atractivos de la ronda.

América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca juegan octavos de Concacaf: horarios y partidos