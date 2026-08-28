Merco lanza ofertas de fin de semana: 2x1 en galletas Oreo y producto lácteo gratis

Si estás preparando las compras para el fin de semana, Merco tendrá nuevas promociones que pueden ayudarte a ahorrar en productos para la despensa y alimentos para preparar en casa.

Entre las ofertas destaca una promoción de 2x1 en galletas Oreo variedad de 252 gramos, una opción ideal para quienes buscan surtir la alacena o simplemente disfrutar de uno de los productos favoritos para acompañar con leche, café o como snack.

GALLETAS OREO AL 2X1

Del viernes 28 al domingo 30 de agosto, los clientes podrán aprovechar el 2x1 en galletas Oreo variedad de 252 gramos, pudiendo elegir producto del mismo o diferente sabor.

La promoción estará disponible durante las fechas señaladas o hasta agotar existencias, por lo que puede ser una buena oportunidad para aprovecharla desde el inicio del fin de semana.

COMPRA CARNE MOLIDA Y LLÉVATE 3 PRODUCTOS LÁCTEOS GRATIS

Otra de las promociones de Merco está dirigida a quienes planean preparar la comida en casa.

Al comprar 1 kilo o más de molida pulpa de res 90-10, los clientes podrán llevarse gratis 3 piezas de producto lácteo Porsalud de 950 ml.

De acuerdo con la promoción, esta combinación representa un ahorro de $53.97 pesos.

Esta oferta tendrá una vigencia ligeramente mayor: estará disponible del viernes 28 al lunes 31 de agosto o hasta agotar existencias.

OFERTAS PARA APROVECHAR EL FIN DE SEMANA

Con estas promociones, Merco combina productos de despensa con opciones para las comidas familiares, ofreciendo alternativas para ahorrar durante las compras de fin de semana.

Si tienes pensado acudir a realizar el súper, recuerda revisar la disponibilidad de los productos participantes, ya que ambas promociones están sujetas a existencias.

Promociones:

● Galletas Oreo variedad 252 g: 2x1, del 28 al 30 de agosto.

● Molida pulpa de res 90-10: comprando 1 kg o más, 3 productos lácteos Porsalud de 950 ml gratis, del 28 al 31 de agosto.