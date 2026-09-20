Crecimiento en México, condicionado por debilidad en la automotriz y en exportaciones

CDMX. - La economía atraviesa un escenario de contrastes, pues las expectativas de crecimiento en México se han ajustado a la baja y la industria automotriz enfrenta un entorno de incertidumbre marcado por caídas en producción y exportaciones.

Lo anterior, de acuerdo con el más reciente análisis económico, CIAL Insights, de CIAL Dun & Bradstreet, compañía líder en análisis avanzado de datos.

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Las predicciones apuntan a que, si se mantiene el dinamismo en la construcción y el consumo interno, la economía podría sostener un crecimiento de 1.5% en 2026

Los indicadores muestran que México enfrenta un crecimiento moderado, sostenido por la producción industrial y las ventas internas, pero condicionado por la debilidad de la industria automotriz y de las exportaciones.

Al momento la incertidumbre en torno al T-MEC y la pérdida de peso de la producción nacional frente a las importaciones, especialmente las de origen chino, representan desafíos que impactarán directamente en la inversión, el empleo y la competitividad del sector manufacturero.

Fue hace unos días que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó su expectativa de crecimiento para 2026 a 1.5%, tras un primer semestre con un avance de apenas 1.2% anual.

El ajuste reflejó la dificultad para alcanzar la meta inicial del 2.3%, en un contexto de inversión moderada y de tensiones derivadas de los aranceles y de las negociaciones del T-MEC. Para 2027, la proyección también se redujo a 2.0%, en línea con la estimación del Banco de México.

En contraste, la producción industrial avanzó 2.4% anual en julio, ligando cuatro meses consecutivos en terreno positivo y registrando su mejor desempeño desde octubre de 2023. La construcción creció 6.7% y las manufacturas 1.3%, lo que marcó su primera tasa positiva en más de un año. Aunque el sector acumula una caída de 0.7% en lo que va del año, el repunte reciente sugiere un cambio de tendencia.

Por su parte, la producción de vehículos continúa en descenso. En agosto se fabricaron 344 mil 940 unidades, una baja de 1.4% anual y el cuarto mes consecutivo en negativo. En el acumulado enero–agosto, la caída es de 0.7% anual, con un PIB sectorial estimado en 43 mil millones de dólares, equivalente a 10.5% del PIB manufacturero.

En cuanto a las exportaciones de vehículos, también muestran debilidad. Entre enero y agosto se enviaron 2.25 millones de unidades, con una caída anual de 0.1%. Aunque representan el 12.8% del total exportado, han perdido peso frente a otros segmentos, como los accesorios tecnológicos.

El valor exportado podría alcanzar 105 mil millones de dólares, con una leve recuperación respecto a 2025, pero aún por debajo de su máximo histórico.

En el mercado interno, las ventas de vehículos mantienen un desempeño positivo. En agosto se comercializaron 129 mil 362 unidades, con un crecimiento acumulado anual de 4.7%.

Sin embargo, se observa una marcada diferencia según el origen: las ventas de unidades importadas crecieron un 9.7% anual, mientras que las nacionales cayeron un 4.4%. Los autos chinos ya representan el 23.3% del total, frente al 6.5% de los estadounidenses.

Asimismo, durante enero–agosto, las ventas internas superaron el millón de unidades, con un incremento anual de 4.7% y seis años consecutivos de crecimiento.

No obstante, el valor monetario de las ventas cayó 4.5% nominal anual en el primer semestre, reflejando precios contenidos y aumentos menores al 2% anual. Las ventas nacionales retrocedieron 4.4%, mientras las de origen chino repuntaron 22.7% y las norteamericanas se contrajeron 10.3%.