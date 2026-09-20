México recibirá 56 frentes fríos: Estas son las recomendaciones del IMSS para proteger tu salud

De septiembre de 2026 a mayo de 2027 se extenderá la temporada de frentes fríos en México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este periodo se pronostica la llegada de 56 sistemas frontales al territorio nacional, con una mayor actividad entre noviembre y febrero.

LOS MESES QUE CONCENTRARÁN MÁS FRENTES FRÍOS Los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero serán los de mayor actividad, pues se prevé que durante este periodo ingresen al país al menos 32 sistemas frontales, cifra que representa más de la mitad del total estimado para la temporada. En septiembre se contempla la llegada de por lo menos tres sistemas. Esta cantidad supera el promedio climatológico registrado entre 1990 y 2020, que es de 50, de acuerdo con información compartida por el Gobierno de México. El panorama también apunta a una mayor frecuencia de los llamados eventos de Norte, que se caracterizan por un incremento en la intensidad del viento, mayor oleaje y precipitaciones en las zonas costeras del Golfo de México. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO Y CÓMO SE FORMA? Un frente meteorológico es el límite que existe entre dos masas de aire con diferentes temperaturas o cantidades de vapor de agua. En el caso de un frente frío, este separa una masa de aire frío y seco de otra de aire cálido. Debido a que el aire frío es más denso, se desplaza por debajo de la masa de aire caliente y provoca que esta ascienda. Cuando existe suficiente humedad en la atmósfera, este proceso puede favorecer el desarrollo de nubosidad y aumentar la posibilidad de tormentas eléctricas.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL FRÍO A LA SALUD? Durante esta temporada pueden presentarse masas de aire polar que transportan bajas temperaturas, además de fuertes vientos, cielos nublados y precipitaciones. Ante estas condiciones, las personas pueden estar más expuestas a enfermedades respiratorias como gripe, influenza y bronquitis. Las bajas temperaturas y los cambios en las condiciones del ambiente hacen necesario prestar atención a las medidas de prevención durante los meses en los que se mantenga activa la temporada de frentes fríos. El cuidado personal también implica reducir la exposición directa al aire frío, mantener una alimentación adecuada y reforzar hábitos de higiene. RECOMENDACIONES DEL IMSS PARA PROTEGERSE DEL FRÍO El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda tomar distintas medidas para cuidar la salud y el bienestar durante la temporada de bajas temperaturas. Entre ellas se encuentran: * Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. * Al salir de un lugar caliente, cubrir la boca y la nariz para evitar respirar directamente el aire frío. * Abrigarse bien y utilizar varias capas de ropa, además de gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos. * Consumir líquidos calientes y suficiente agua a temperatura ambiente. * Mantener una alimentación nutritiva que incluya frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como naranja, guayaba y limón, para fortalecer el sistema inmunológico. * Al estornudar, utilizar un pañuelo desechable o cubrirse con la parte interna del brazo. * Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, principalmente después de estornudar, toser o regresar de la calle. * Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. * Si las temperaturas son extremadamente bajas, permanecer en casa y salir únicamente cuando sea necesario, utilizando ropa gruesa. * Utilizar suficientes cobijas durante la noche, cuando desciende la temperatura. * Vacunarse contra la influenza y COVID-19.Limpiar y desinfectar objetos y superficies de uso compartido, como manijas y teléfonos, para reducir los contagios.

Estas recomendaciones buscan disminuir la exposición al frío y mantener hábitos que contribuyan al cuidado de la salud. El IMSS también destaca la importancia de proteger las vías respiratorias ante los cambios de temperatura y mantener medidas de higiene, especialmente después de toser, estornudar o regresar de la calle. Durante estos meses, las condiciones atmosféricas pueden cambiar conforme avancen los sistemas frontales. La presencia de aire frío, viento, nubosidad y precipitaciones forma parte de sus efectos, mientras que la humedad puede favorecer el desarrollo de tormentas eléctricas. EL NIÑO INFLUIRÁ DURANTE LA TEMPORADA El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que la temporada de frentes fríos estará marcada por la fase cálida del fenómeno climatológico El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). De acuerdo con el funcionario, se espera que este fenómeno continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias. “El Niño” alcanzaría su máxima intensidad hacia finales de año, precisamente cuando se prevé una mayor frecuencia de frentes fríos. Esta condición favorecería el desplazamiento de masas de aire hacia el norte y centro de México, lo que incrementaría la probabilidad de que se presenten condiciones húmedas. De esta manera, la temporada de septiembre de 2026 a mayo de 2027 estará acompañada por el ingreso previsto de 56 sistemas frontales, con el periodo de mayor actividad concentrado entre noviembre y febrero. El comportamiento esperado de estos sistemas también se relaciona con una mayor frecuencia de eventos de Norte y con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur.