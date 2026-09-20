La NFL cierra una trampa visual de los Patriots para los goles de campo

Hasta ahora, las reglas permitían que los videoboards y las pantallas tipo ribbon mostraran una imagen estática o una toma All-22 , siempre que no hubiera imágenes parpadeantes, movimiento de gráficos, textos móviles u otros efectos que pudieran distraer al pateador. Lo que no estaba establecido era que ambos equipos tuvieran que ver exactamente la misma imagen.

La nueva disposición establece que la pantalla debe mostrar la misma imagen estática o el mismo ángulo All-22 para los dos equipos , tanto para el conjunto local como para el visitante. La liga comunicó el cambio a las 32 franquicias mediante un memorándum fechado el 7 de septiembre de 2026 .

a NFL modificó sus disposiciones sobre el contenido que puede mostrarse en las pantallas gigantes de los estadios durante los intentos de gol de campo y punto extra , después de que saliera a la luz una peculiar estrategia utilizada durante años en el estadio de los New England Patriots .

UNA ILUSIÓN ÓPTICA DETRÁS DE LOS POSTES

La situación cambió después de que Ryan Paganetti, exintegrante de los departamentos de análisis de los Philadelphia Eagles, Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders, publicara una investigación en redes sociales.

Paganetti aseguró que revisó más de una década de transmisiones de partidos de los Patriots y encontró numerosos ejemplos en los que, cuando el equipo visitante intentaba un gol de campo en Gillette Stadium, la pantalla ubicada detrás de los postes mostraba una toma invertida de la jugada.

El efecto era particularmente llamativo desde la posición del pateador. Los postes reales quedaban delante de la pantalla, mientras que la imagen proyectada mostraba otro par de postes ligeramente desplazados. El resultado visual podía hacer parecer que había cuatro líneas amarillas en lugar de los dos postes reales.

La ilusión podía resultar todavía más confusa cuando había viento. Paganetti señaló que las banderas o cintas ubicadas sobre los postes reales podían apuntar hacia una dirección, mientras que las que aparecían en la imagen invertida de la pantalla parecían hacerlo hacia la contraria.

Uno de los datos que más llamó la atención en la investigación fue la comparación que realizó Paganetti con los intentos de los propios Patriots.

El exanalista afirmó que revisó 52 goles de campo intentados por Nueva Inglaterra dentro de los partidos que estudió y que la imagen que generaba la ilusión no apareció ni una sola vez cuando el pateador era de los Patriots. En cambio, encontró decenas de ejemplos durante los intentos de los equipos visitantes.

Paganetti incluso reveló que durante su etapa en Philadelphia intentaron reproducir la idea, pero la ubicación de las pantallas en Lincoln Financial Field hacía que el efecto prácticamente no funcionara.

La revelación se volvió viral en septiembre y puso nuevamente bajo los reflectores la meticulosidad con la que los Patriots de la era de Bill Belichick buscaban pequeñas ventajas competitivas. Sin embargo, hay una precisión importante: la NFL confirmó que la práctica estaba permitida bajo las reglas vigentes en aquel momento.

EL CASO BILLY CUNDIFF

Uno de los ejemplos que volvió a cobrar notoriedad es el de Billy Cundiff, pateador de los Baltimore Ravens.

En el Juego de Campeonato de la AFC de enero de 2012, disputado en Gillette Stadium, Cundiff tuvo la oportunidad de empatar el partido con un intento de 32 yardas cuando quedaban segundos en el reloj. Su disparo salió desviado y Baltimore quedó eliminado.

Después de la publicación de Paganetti, usuarios y medios recuperaron las imágenes de aquella jugada para señalar que la pantalla situada detrás de los postes mostraba la misma clase de imagen invertida que el exanalista había identificado en otros encuentros.

Eso no demuestra que la pantalla haya provocado el fallo de Cundiff. La relación entre aquella imagen y el resultado del intento no está establecida, pero la jugada se convirtió en uno de los ejemplos históricos utilizados para ilustrar el funcionamiento de la ilusión.

La modificación de la liga busca eliminar precisamente esa posibilidad.

A partir de la nueva disposición, un estadio puede utilizar una imagen estática o una toma All-22, pero deberá utilizar el mismo contenido para el pateador local y para el visitante. La medida se aplica tanto a los goles de campo como a los puntos extra.

La NFL justificó la nueva exigencia bajo el principio de equidad competitiva. El memorándum enviado a las franquicias advierte además que las violaciones estarán sujetas a medidas disciplinarias de la liga, aunque no se hicieron públicos los castigos específicos.

La liga, sin embargo, no explicó públicamente por qué decidió modificar la disposición justo ahora, ni confirmó que el cambio fuera consecuencia directa de la publicación de Paganetti. La coincidencia temporal es evidente, pero la NFL no estableció oficialmente esa relación causal.

UNA VENTAJA QUE YA NO SERÁ POSIBLE

Lo ocurrido en Gillette Stadium expone una peculiar zona gris del reglamento. Los Patriots no estaban infringiendo las reglas cuando utilizaban la pantalla de esa manera, de acuerdo con la NFL, porque las disposiciones anteriores no exigían que el contenido fuera idéntico para ambos equipos.

Ahora esa diferencia desaparece. Un equipo ya no podrá colocar una imagen detrás de los postes para sus rivales y utilizar otra cuando le corresponda patear. La misma referencia visual tendrá que estar disponible para ambas escuadras durante los intentos de gol de campo y punto extra.