Hot Sale 2026: Bancos que tendrán promociones, bonificaciones, MSI y ofertas

El evento de ofertas Hot Sale 2026 se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, por lo que algunos bancos están preparando o ‘de plano’ ya se aprovecharon para lanzar sus promociones y descuento en tiendas físicas e internet. Desde bonificaciones, meses sin intereses y descuentos adicionales, bancos tradicionales y servicios financieros actuales están apostando para llevarse las transacciones de compradores.

PROMOCIONES BANCARIAS QUE PUEDES APROVECHAR Banamex El banco tendrá un 10% de bonificación del valor de todas las compras participantes a 12 meses sin intereses (MSI), o 15% en compras a 18 MSI. Para participar en estas promociones, se necesita registrar en su micrositio o en la App Banamex; el banco afirma que se necesita acumular 10 mil pesos en compras con la Tarjeta de Crédito Digital Banamex, y tarjetas adicionales físicas a meses sin intereses, en los plazos mencionados, en negocios como Mercado Libre, Amazon, Walmart, PayPal, Bodega Aurerre, Cashi, Sam’s, The Home Depot, Soriana, Despegar, Best Day, Samsung, Chedraui, MacStore, Liverpool, Volaris, Elektra, Palacio de Hierro o Sanborns. Aunque el tope de devolución será por un máximo de cinco mil pesos por cliente, que no aplica si la compra participante es cancelada o devuelta. Además, hay otra promoción llamada Horas Banamex para ganar el valor de una de las compras valuada hasta 20 mil pesos. Para esta dinámica especial, se necesitará cumplir lo mismo que en la oferta principal de bonificación, pero las compras deberán ser realizadas entre las 15:00 y 17:00 horas (tiempo CDMX). Cada 10 minutos, a partir del inicio de las Horas Banamex, se premiarán las 10 primeras compras realizadas, pero por día serán 120 ganadores. BBVA Durante el Hot Sale, ofrecerá 15% de bonificación de las compras en línea pagadas a 6, 12, 18 o 24 meses sin intereses (MSI); aunque se aplican restricciones: que las compras se efectúen en comercios participantes entre el 25 de mayo y el 2 de junio, así como que para acceder a la bonificación, es necesario cumplir con los términos y condiciones señalados por la institución bancaria.

HSBC Los clientes de esta banca podrán obtener hasta 20% de bonificación en compras online a partir de 6 MSI en comercios participantes; aplicada para compras acumuladas de 13 mil 500 pesos realizadas a partir de 6 MSI en comercios participantes. Sin embargo, el porcentaje varía por tipo de cliente: Por otro lado, el porcentaje máximo de 10% de bonificación aplica para clientes Premier o HSBC One, y 10% de bonificación clientes No Premier o HSBC One. El tope de devolución será por un máximo de siete mil pesos por cliente. HSBC también ofrecerá descuentos adicionales en marcas específicas y bonificaciones en productos financieros seleccionados. Mercado Pago La plataforma financiera de Mercado Libre promueve hasta 24 MSI en compras realizadas con la Tarjeta de Crédito (TDC) participantes, facilitando el acceso a productos y servicios de manera flexible.

PayPal La cartera digital de Elon Musk anunció descuentos de hasta mil 500 pesos en compras a meses al pagar con Banamex, o de hasta mil pesos al pagar con American Express, Banorte, BBVA, HSBC y Santander, o de 500 pesos en cualquier otro banco. Para disfrutar de las promociones se necesita abrir una cuenta en PayPal en México y agregar una tarjeta de crédito y realizar una compra igual o mayor a dos mil 500 pesos a cualquier plazo a meses (ya sea con o sin intereses) pagando desde PayPal, del 25 de mayo al 2 de junio de 2026. Quienes realicen esto recibirán un correo electrónico a más tardar 20 días hábiles posteriores a la promoción con el descuento al que fueron elegidos. Cabe destacar que los participantes deberán guardarlo en su cuenta PayPal. Sin embargo, PayPal tendrá un número limitado de descuentos según la tarjeta usada: - Banamex: cuatro mil 669 descuentos;

- BBVA: cuatro mil descuentos;

- American Express: mil 624 descuentos;

- Banorte: dos mil 233 descuentos;

- HSBC: mil 421 descuentos;

- Santander: mil 015 descuentos. En el caso de las compras realizadas con cualquier otro banco, habrá dos mil descuentos de 500 pesos.

Aplazo La plataforma financiera también participa en el Hot Sale 2026, el 15% de descuento para nuevos usuarios de Aplazo que utilicen el servicio como método de pago en compras de 2 o más quincenas, con el código de promoción HS2026. Se aplicará del 25 de mayo desde las 00:00 horas al 2 de junio a las 23:59 horas. El descuento aplica para cualquier comercio que acepte Aplazo como método de pago, sin necesidad de un mínimo de compra. La promoción no es acumulable con otras. Scotiabank El banco Scotiabank brindará 20% de cashback en compras online (tarjeta no presente) realizadas con tarjetas de crédito y débito, que dividirá en dos partes: 15% de cashback general y 5% adicional en fechas específicas comunicadas por el banco a través de sus canales oficiales. Aunque la promoción exige compras acumuladas a partir de los 10 mil pesos en comercios electrónicos seleccionados, con un máximo de cinco mil pesos de devolución por cliente. Mientras que en compras con tarjetas de débito, el tope máximo es de dos mil pesos bajo condiciones similares. Los clientes deberán inscribirse previamente a través de la aplicación ScotiaMóvil o mediante invitación por correo electrónico.

HOT SALE 2026: ¿CUÁNDO ES? El Hot Sale México se prepara para una nueva edición en 2026, consolidándose como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país. Organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el periodo de promociones reunirá a cientos de tiendas en línea y marcas participantes que ofrecerán descuentos y promociones especiales en distintas categorías de productos y servicios. La edición 2026 del Hot Sale se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, periodo en el que los consumidores podrán encontrar ofertas en tecnología, moda, hogar, viajes y artículos electrónicos, entre otros sectores. Empresas diversas confirmaron su participación dentro de la campaña nacional de ventas en línea. Hot Sale 2026 se desarrollará durante nueve días consecutivos. Durante este periodo, las tiendas participantes habilitarán descuentos exclusivos para compras realizadas a través de plataformas digitales; La campaña es organizada anualmente por la AMVO con el objetivo de incentivar el comercio electrónico y ampliar la participación de consumidores en compras digitales dentro de México. Durante años anteriores, el Hot Sale ha registrado incrementos en ventas de productos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras, ropa, calzado, electrodomésticos y servicios turísticos, categorías que suelen concentrar gran parte de las promociones más buscadas por los usuarios.

CATEGORÍAS PRINCIPALES CON DESCUENTOS EN EL HOT SALE 2026 Tecnología y electrónica La categoría de tecnología concentra gran parte del interés durante el evento. Celulares, laptops, tablets, pantallas y accesorios electrónicos suelen presentar descuentos que facilitan la renovación de equipos. Si buscas actualizar tu smartphone o necesitas una computadora portátil para trabajo o estudio, este periodo ofrece opciones con especificaciones actualizadas a mejor precio. Las pantallas de televisión también destacan entre las ofertas del hot sale. Modelos con tecnología 4K, sistemas de sonido mejorados y conectividad inteligente se vuelven más accesibles. Considera el tamaño de tu espacio, la distancia de visualización y las funciones que realmente utilizarás antes de decidir. Línea blanca y electrodomésticos Durante Hot Sale, línea blanca y muebles como refrigeradores y salas son las categorías más demandadas, con un ticket promedio hasta 2.3 veces mayor al de otros canales digitales. Renovar electrodomésticos representa una inversión significativa, por lo que aprovechar descuentos en refrigeradores, lavadoras, estufas o microondas puede generar ahorros considerables. Busca modelos con eficiencia energética que reduzcan el consumo eléctrico a largo plazo. La tecnología inverter en refrigeradores y lavadoras, por ejemplo, optimiza el uso de energía y prolonga la vida útil del aparato. Verifica también las dimensiones para asegurar que el electrodoméstico se ajuste perfectamente a tu espacio. Muebles y decoración para el hogar Transformar tus espacios con muebles nuevos resulta más accesible durante las mejores ofertas de hot sale. Salas, comedores, recámaras y muebles auxiliares presentan descuentos que permiten renovar ambientes completos. Al elegir muebles en línea, revisa cuidadosamente las medidas, materiales de fabricación y opciones de ensamblaje. Los materiales determinan la durabilidad y el mantenimiento requerido. Muebles con estructuras de madera sólida ofrecen mayor resistencia que los de aglomerado, aunque su precio puede ser superior. Considera tu estilo de vida: si tienes mascotas o niños pequeños, prioriza materiales fáciles de limpiar y resistentes al uso constante. La decoración complementa la funcionalidad de tus espacios. Lámparas, tapetes, cuadros y accesorios decorativos también suelen incluirse en las promociones, permitiéndote actualizar la estética de tu hogar sin inversiones mayores. Moda y calzado Renovar tu guardarropa durante el evento te permite adquirir prendas básicas y de temporada a mejor precio. Jeans, playeras, blusas, vestidos y ropa deportiva se encuentran entre las opciones más buscadas. El calzado también presenta descuentos atractivos: tenis, sandalias, zapatos formales y calzado deportivo para toda la familia. Al comprar ropa en línea, consulta las guías de tallas y lee reseñas sobre el ajuste de las prendas. Algunos modelos pueden venir reducidos o amplios respecto a las medidas estándar. Prioriza prendas versátiles que puedas combinar con diferentes outfits para maximizar su uso. Motos y transporte Entre las ofertas disponibles se encuentran motos, llantas y accesorios relacionados con transporte. Si estás considerando adquirir una motocicleta para facilitar tus desplazamientos diarios, el evento ofrece opciones con financiamiento accesible. Evalúa el cilindraje según tus necesidades: motocicletas de menor cilindraje son ideales para ciudad, mientras que modelos más potentes se adaptan mejor a distancias largas. Verifica también los costos de mantenimiento, disponibilidad de refacciones y consumo de combustible. Estos factores impactan el costo total de propiedad más allá del precio de compra inicial.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA APROVECHAR LAS OFERTAS DEL HOT SALE AL MÁXIMO Comprar inteligentemente durante el evento requiere preparación y estrategia. Estos consejos te ayudarán a maximizar tus ahorros y evitar compras impulsivas que no aporten valor real. Investiga precios antes del evento Revisar el precio de los productos antes del evento permite identificar si el descuento es real o simplemente una estrategia de marketing, observando el historial de precios para conocer su valor habitual. Algunas tiendas inflan precios días antes para que el descuento parezca mayor. Toma capturas de pantalla o anota los precios de productos que te interesan semanas antes del evento. Define prioridades y establece presupuesto Antes de que comience el evento es útil definir qué productos se desean comprar, lo que ayuda a evitar compras innecesarias y permite enfocarse en encontrar la mejor oferta para artículos específicos. Crea una lista clasificada por prioridad: primero los productos necesarios, después los deseables. Establece un presupuesto máximo y respétalo para evitar comprometer tu estabilidad financiera. Compara especificaciones, no solo precios El precio más bajo no siempre representa la mejor opción. Compara especificaciones técnicas, garantías, políticas de devolución y reseñas de usuarios. En productos tecnológicos, verifica procesador, memoria RAM, almacenamiento y compatibilidad con tus necesidades actuales y futuras. Verifica métodos de pago y promociones bancarias Las instituciones bancarias suelen ofrecer promociones de bonificación, descuentos directos, meses sin intereses o puntos de programas de recompensa adicionales. Consulta con tu banco las promociones disponibles durante el evento. Meses sin intereses pueden facilitar la compra de productos de mayor valor sin afectar tu flujo de efectivo mensual. Lee políticas de devolución y garantías Asegúrate de comprar solo en sitios oficiales y confiables, además de revisar políticas de devolución y condiciones de garantía para evitar cualquier inconveniente común al adquirir productos durante campañas masivas. Conocer los plazos y condiciones para devoluciones te protege en caso de que el producto no cumpla tus expectativas o presente defectos. (Con información de VANGUARDIA MX)

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