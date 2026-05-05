Mi Primera Renta: ¿Primer depa? Así puedes recibir apoyo para tu renta

El acceso a la vivienda es uno de los principales retos para las juventudes en México. Ante este panorama, el Gobierno de Jalisco lanzó el programa Mi Primera Renta 2026, una iniciativa que busca apoyar a jóvenes que desean independizarse mediante un subsidio económico destinado al pago de renta. Este programa está dirigido a personas de entre 20 y 24 años de edad, quienes podrán recibir un apoyo mensual de 2,500 pesos durante seis meses, con el objetivo de facilitar su transición hacia una vida independiente.

¿Qué es Mi Primera Renta y a quién beneficia?

Mi Primera Renta es un programa social administrado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), enfocado en mejorar el acceso a vivienda para jóvenes que comienzan su vida fuera del hogar familiar. Para 2026, se prevé beneficiar a 1,100 jóvenes que residan en: - Guadalajara - Zapopan - San Pedro Tlaquepaque - Tlajomulco de Zúñiga - Tonalá - El Salto - Puerto Vallarta El plan contempla que, en 2027, el programa pueda ampliarse a más municipios del estado. Requisitos para acceder al apoyo de renta Para registrarse en el programa, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos y presentar documentación básica que respalde su situación. Documentos necesarios Entre los principales requisitos se encuentran: - CURP reciente - Identificación oficial vigente - Contrato de arrendamiento - Comprobante de ingresos (recibo de nómina o carta laboral)

En caso de no contar con comprobantes formales, se permite presentar una declaración de ingresos bajo protesta de decir verdad, donde se detalle la actividad laboral y el ingreso mensual. Además, se solicita: - Carátula de una cuenta bancaria a nombre del solicitante - Activación para servicios electrónicos o Tarjeta Única Jalisco - Carta bajo protesta de no recibir otro apoyo similar de vivienda ¿Cómo registrarse en Mi Primera Renta? El registro se realiza en línea a través del portal oficial del programa. Ahí, los aspirantes deberán cargar su documentación en formato digital y completar el proceso de inscripción. Para quienes requieran apoyo o tengan dudas, también se habilitó un módulo de atención presencial en las instalaciones del IJALVI, ubicado en el centro de Guadalajara, con horario de atención de 9:00 a 15:30 horas.

Un impulso para la independencia juvenil El programa Mi Primera Renta surge como una respuesta a las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a vivienda, especialmente en zonas urbanas donde los costos de renta han aumentado. Más allá del apoyo económico, la iniciativa busca fomentar la independencia, estabilidad y desarrollo personal de las juventudes. Para muchos, este subsidio puede representar la oportunidad de dar el primer paso hacia una vida autónoma. Con el arranque de este programa, Jalisco apuesta por fortalecer las condiciones de acceso a vivienda para jóvenes, en un contexto donde este tipo de apoyos se vuelve cada vez más relevante.

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