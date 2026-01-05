Misterios de los Reyes Magos... ¿Qué es la mirra y por qué se la regalaron a Jesús?

/ 5 enero 2026
    Misterios de los Reyes Magos... ¿Qué es la mirra y por qué se la regalaron a Jesús?
    Descubre qué es la mirra, su origen y el profundo significado espiritual de este misterioso regalo de los Reyes Magos al Niño Jesús. VANGUARDIA/ARCHIVO

La mirra es uno de los regalos más enigmáticos entregados al Niño Jesús por los Reyes Magos. Su significado va más allá de lo material y encierra simbolismos religiosos

Cada 6 de enero, la tradición cristiana recuerda los regalos que los Reyes Magos llevaron al Niño Dios: oro, incienso y mirra. Mientras los dos primeros son ampliamente conocidos, la mirra sigue siendo el obsequio más misterioso y menos comprendido.

La mirra es una resina aromática que se obtiene de árboles del género Commiphora, originarios del noreste de África y la península arábiga. En la antigüedad, su valor era comparable al del oro debido a su escasez y múltiples usos.

Desde civilizaciones como la egipcia hasta la griega y romana, la mirra fue apreciada por sus propiedades medicinales, espirituales y rituales, lo que la convirtió en un símbolo poderoso dentro del relato bíblico.

EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE LA MIRRA EN EL NACIMIENTO DE JESÚS

A diferencia del oro, que representaba la realeza, y el incienso, asociado con la divinidad, la mirra simbolizaba el sufrimiento y la mortalidad. Por esta razón, su entrega al Niño Jesús ha sido interpretada como una premonición de su destino humano.

En la tradición judía y cristiana, la mirra se utilizaba para ungir cuerpos, preparar perfumes sagrados y embalsamar a los muertos. Su presencia en el pesebre anticipaba que Jesús no solo sería rey y Dios, sino también un hombre destinado al sacrificio.

Este simbolismo refuerza la dualidad central del cristianismo: la unión entre lo divino y lo humano. Así, la mirra no fue un regalo extraño, sino profundamente coherente con el mensaje que representaba la vida de Cristo.

USOS ANTIGUOS Y VALOR DE LA MIRRA EN LA ANTIGÜEDAD

En tiempos bíblicos, la mirra tenía aplicaciones prácticas y espirituales. Era empleada como analgésico natural, antiséptico y componente esencial en ungüentos curativos.

También era común en ceremonias religiosas, donde se quemaba como ofrenda para purificar espacios y elevar oraciones. Su aroma intenso estaba asociado con la conexión entre el cielo y la tierra.

Además, la mirra formaba parte de rituales funerarios. De hecho, los evangelios mencionan que Jesús fue ungido con mirra tras su crucifixión, cerrando así el ciclo simbólico iniciado con el regalo de los Reyes Magos.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA MIRRA Y LOS REYES MAGOS

· La mirra era más valiosa que el oro en algunas regiones antiguas

· Se utilizó en momificaciones egipcias

· Tiene propiedades antibacterianas comprobadas

· Aparece tanto en el nacimiento como en la muerte de Jesús

· Su comercio impulsó rutas entre África y Asia

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

