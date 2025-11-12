Modalidad 40: IMSS informa modificaciones para acceder a programa de pensión

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que habrá cambios en una de sus modalidades de pensión más destacadas por los medios de comunicación.

Se reportó que para el 2026, habrá cambios en la Modalidad 40. Este régimen ha sido resaltado porque le permite a los extrabajadores continuar aportando, de manera voluntaria, al monto que reciben después de jubilarse.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS refuerza supervisión de la Modalidad 40 para evitar fraudes en pensiones

MODIFICACIONES EN EL MONTO DE LA MODALIDAD 40

La principal modificación se verá reflejada en el aumento de la cuota mensual. La cantidad pasará a ser de 14.438% del salario registrado. Se especifica que se mantendrá un límite máximo sobre el salario referencia para calcular el pago.

Otra modificación se reflejará en los requisitos. Se estableció que para ingresar al esquema se debe cotizar, al menos, 52 semanas en los últimos 5 años, antes de darse de baja del régimen obligatorio.

Por igual, no deberán haber transcurrido más de 5 años desde la baja. Quienes no cumplen con dichas condiciones no podrán ingresar a la Modalidad 40.

REQUISITOS PARA PAGAR LA MODALIDAD 40 DEL IMSS EN LÍNEA

El pago se cumple a través de transferencias de tipo SPEI.

Para cumplir con la cuota mensual, y continuar con el programa que contribuye al monto de jubilación, se debe acceder a tu respectiva plataforma bancaria.