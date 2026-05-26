$!IMSS e ISSSTE: estas son las fechas de pago de pensiones para junio de 2026

Las fechas de depósito de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentran definidas en los calendarios oficiales correspondientes a 2026, por lo que miles de pensionadas y pensionados ya conocen cuándo recibirán el pago correspondiente al mes de junio. Los pagos aplican para personas que cuentan con pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, así como para quienes reciben asignaciones familiares o ayudas asistenciales. Ambas instituciones han señalado que los depósitos se realizarán conforme a los montos establecidos en cada resolución de pensión.

¿CUÁNDO PAGA EL IMSS LA PENSIÓN DE JUNIO? De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, las personas pensionadas reciben su depósito el primer día de cada mes y junio no será la excepción. El pago correspondiente al mes de junio de 2026 se realizará el lunes 1 de junio, debido a que esa fecha es considerada día hábil para operaciones bancarias. A diferencia de mayo, cuando el depósito tuvo ajustes derivados de días feriados, en junio no habrá modificación en la fecha programada. FECHAS EN QUE EL IMSS RETRASARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN EN 2026 El calendario del IMSS contempla algunos meses en los que el depósito se moverá debido a fines de semana o ajustes operativos. Entre las fechas previstas destacan: - 3 de agosto, ya que el primer día del mes cae en fin de semana y el depósito se reflejará el primer lunes hábil. - 2 de noviembre, fecha que aunque coincide con el Día de Muertos, no está considerada como feriado oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¿CUÁNDO PAGA EL ISSSTE LA PENSIÓN DE JUNIO? En el caso del ISSSTE, el esquema de pagos opera de manera distinta, ya que los depósitos se realizan el último día hábil del mes previo. Por ello, la pensión correspondiente a junio será depositada el miércoles 29 de mayo de 2026. CALENDARIO DE PAGOS DEL ISSSTE PARA EL RESTO DEL 2026 El calendario oficial del ISSSTE contempla las siguientes fechas para los próximos depósitos: - Julio: 29 de junio - Agosto: 30 de julio - Septiembre: 28 de agosto - Octubre: 30 de septiembre - Noviembre: 29 de octubre, incluyendo la primera parte del aguinaldo. - Diciembre: 27 de noviembre, con el pago de la pensión y la segunda parte del aguinaldo.

¿POR QUÉ LAS PENSIONES SE PAGAN ÚNICAMENTE EN DÍAS HÁBILES? Las instituciones financieras explican que los depósitos de pensiones se realizan únicamente en días hábiles debido al funcionamiento de los sistemas bancarios y de compensación electrónica. Las transferencias masivas requieren que el sistema financiero y el Banco Central se encuentren operando para procesar y liquidar los recursos hacia las cuentas bancarias de las personas beneficiarias. Cuando se trata de fines de semana o días inhábiles, los sistemas de liquidación suelen suspender operaciones, por lo que el dinero no puede ser transferido formalmente entre instituciones.

Además del componente técnico, las autoridades financieras señalan que existe un factor operativo y de seguridad, ya que los procesos de verificación y soporte requieren supervisión de personal bancario y administrativo. En caso de presentarse errores técnicos o incidencias durante un depósito, las instituciones necesitan contar con equipos operativos disponibles para atender cualquier situación relacionada con los pagos.

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