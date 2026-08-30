Monzón mexicano con inestabilidad superior originarán lluvias; SMN vigila efectos de ondas tropicales 33 y 34

Para el domingo, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad superior sobre el noroeste de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa y Durango; y puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, acompañadas con descargas y posible caída de granizo; además de lluvias aisladas en Baja California, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Una circulación ciclónica en altura en el norte y noreste del país, una vaguada en niveles altos sobe el occidente y sur del golfo de México, así como canales de baja presión en el interior del país y el avance de la onda tropical número 33 frente a costas del Pacífico central mexicano, generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato; puntuales fuertes en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.

Por su parte, el desplazamiento de la onda tropical número 34 sobre el sureste de México y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco; todas con descargas eléctricas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos de las ondas tropicales número 33 y 34.

Para el próximo lunes 31 de agosto al miércoles 2 de septiembre, el SMN de la Conagua pronostica que el monzón mexicano sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica y su vaguada asociada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste y oriente del país, canales de baja presión e inestabilidad superior; originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, occidente, centro y oriente de México. El desplazamiento de la onda tropical #34 sobre el sureste mexicano y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas en las mencionadas regiones. Una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). Y finalmente, una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo.

Así como que el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de las ondas tropicales #34 y la nueva onda tropical (#35), originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país. La circulación anticiclónica en niveles medios comenzará a desplazarse hacia el este, no obstante sus dorsales mantendrán el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). Se prevé que, a partir de este día, la onda de calor finalizará en Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas del occidente de México. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día medio nublado, con lluvia de 8 litros por metro cuadrado, probabilidad de lluvia del 90% y viento con dirección al sureste a una velocidad entre los 5 y los 10 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Ramos Arizpe se espera un día medio nublado, con lluvia de 27 litros por metro cuadrado, probabilidad de lluvia del 90% y viento con dirección al sureste a una velocidad entre los 5 y los 10 km/h. La temperatura máxima será de 29 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Torreón tendrá un día poco nuboso, con lluvia de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de lluvia del 0% y viento con dirección al este a una velocidad entre los 5 y los 10 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 37 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. En Monclova se espera un día medio nublado, con lluvia de 3 litros por metro cuadrado, probabilidad de lluvia del 0% y viento con dirección al sureste a una velocidad entre los 5 y los 10 km/h. La temperatura máxima será de 38 °C, mientras que la mínima será de 24 °C. Piedras Negras disfrutará de un día poco nuboso, con lluvia de 0 litros por metro cuadrado, probabilidad de lluvia del 0% y viento con dirección al sureste a una velocidad entre los 20 y los 25 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 39 °C, mientras que la mínima será de 28 °C.

ZONAS DE BAJA PRESIÓN EN MÉXICO Zonas de Baja Presión en el norte del golfo de México presenta 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y se preve la formación de otra zona de Baja Presión en el océano Atlántico con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 dias: 1) Se prevé la formación de una zona de baja presión a partir de los remanente de Dolly en el Atlántico Central. Incrementa a 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días; 2) Zona de baja presión en el norte del Golfo de México. Incrementa a 30% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Se localiza a 680 km al norte de Dzilam de Bravos, Yucatán.

Por otro lado, en vigilancia una zona de Baja Presión en el océano Pacífico, asociada a la onda tropical #33, con 60% de probabilidad para formar un Ciclón Tropical en 48 horas y 90% en siete días. Se localiza a 835 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

LLUVIA Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, centro y este), Sinaloa (norte y sur), Coahuila (sureste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (oeste y centro), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte, centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Puebla (norte y sureste), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Guerrero (oeste, centro y este), Tamaulipas (suroeste), Tabasco (oeste), Campeche (centro y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

TEMPERATURAS Máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste y centro), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Coahuila (noreste), Durango (este y oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Veracruz (norte y centro), Tabasco (este y sur), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (centro y suroeste), Guanajuato (centro y noreste) y Estado de México (suroeste). Mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES EL MONZÓN MEXICANO? El Monzón de Mexicano es un fenómeno que se caracteriza por generar lluvias intensas, aunque no continuas, en regiones del noroeste de México, principalmente en las montañas de la Sierra Madre Occidental y sus alrededores. Entre los seis monzones anuales, uno de ellos es el de América del Norte también conocido como monzón mexicano. El fenómeno generalmente golpea a nuestro país y el suroeste de Estados Unidos durante el verano, lo que genera lluvias nutritivas para la agricultura junto con amenazas de inundaciones repentinas y vientos violentos. En este tiempo de transición entre estaciones existe un cambio en la dirección de los vientos, lo cual hace que vientos intensos provenientes del sur arrastren humedad del Golfo de California y el Océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. El vocablo monzón se deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación; por lo tanto, este fenómeno se refiere al cambio estacional en la dirección de los vientos entre el continente y el océano. Los monzones tienen un papel significativo en la modulación del clima global, ya que cuando ocurren fuertes precipitaciones monzónicas en una región, en la opuesta se presentan sequías; asimismo, las variaciones estacionales del viento provocan un cambio drástico en los patrones generales de precipitación y temperatura. A nivel mundial, se han identificado regiones donde se presentan circulaciones monzónicas: el suroeste de Asia y el Océano Índico; Australia y la Polinesia; África noroccidental y el Atlántico oriental, así como en la zona que comprende, además del noroeste de México, al occidente y suroeste de Estados Unidos de América. Cada año, entre finales de junio y principios julio, inicia el Monzón Mexicano, y puede extenderse hasta septiembre. Es generado por los vientos cálidos y húmedos que provienen del Océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales convergen sobre el noroeste del territorio nacional. De acuerdo con el SMN, es un patrón de circulación atmosférica que se caracteriza por el cambio en la dirección de los vientos y el incremento en las precipitaciones en entidades del norte y noroeste del México: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Las características del fenómeno no son las mismas en todo el mundo, ya varían en función de las condiciones geográficas, tales como la distribución de tierra y agua, así como la latitud.

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones: Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área. Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa. Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan. Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades. Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible. Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario. Protege tus documentos importantes: Guarda tus documentos personales importantes en bolsas de plástico resistentes al agua o escanea copias digitales para mantenerlos seguros en caso de inundaciones. Mantén un kit de emergencia: Prepara un kit de suministros básicos de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales que puedas necesitar en caso de una emergencia. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades locales y priorizar siempre tu seguridad y la de tu familia durante la temporada de lluvias.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL? Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo. Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América. La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta. El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados. Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos.

Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.