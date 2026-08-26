Primer frente frío de 2026: ¿cuándo llegará a México y qué estados sentirán sus efectos?

Aunque el verano todavía mantiene temperaturas elevadas en distintas regiones del país, la llegada de los primeros sistemas frontales está cada vez más cerca. De acuerdo con el comportamiento habitual de estos fenómenos, el primer frente frío de 2026 podría ingresar a México durante septiembre.

Sin embargo, hasta este 26 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha confirmado un día específico para su llegada. Por ello, las fechas que circulen en redes sociales deben considerarse únicamente como estimaciones mientras no exista un aviso oficial.

En México, la temporada de frentes fríos se desarrolla generalmente de septiembre a mayo del año siguiente. Durante estos meses, masas de aire frío provenientes de latitudes altas pueden desplazarse hacia el territorio nacional y modificar las condiciones meteorológicas.

¿Qué estados serán los primeros en sentir el frente frío?

La llegada de un frente frío no significa que las temperaturas bajarán de inmediato en todo México. Habitualmente, sus primeros efectos se presentan en entidades del norte y noreste del país, aunque posteriormente el sistema puede avanzar hacia otras regiones.

Dependiendo de su trayectoria y de las condiciones atmosféricas, estos fenómenos pueden provocar descensos de temperatura, principalmente durante la noche y madrugada, además de fuertes rachas de viento.

En estados como Zacatecas, por ejemplo, los primeros sistemas frontales pueden favorecer noches y madrugadas más frescas, aunque la intensidad del descenso dependerá de las características particulares de cada frente.