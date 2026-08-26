Primer frente frío de 2026: ¿cuándo llegará a México y qué estados sentirán sus efectos?
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Esto es lo que se sabe sobre su posible llegada y los efectos que podría provocar.
Aunque el verano todavía mantiene temperaturas elevadas en distintas regiones del país, la llegada de los primeros sistemas frontales está cada vez más cerca. De acuerdo con el comportamiento habitual de estos fenómenos, el primer frente frío de 2026 podría ingresar a México durante septiembre.
Sin embargo, hasta este 26 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha confirmado un día específico para su llegada. Por ello, las fechas que circulen en redes sociales deben considerarse únicamente como estimaciones mientras no exista un aviso oficial.
En México, la temporada de frentes fríos se desarrolla generalmente de septiembre a mayo del año siguiente. Durante estos meses, masas de aire frío provenientes de latitudes altas pueden desplazarse hacia el territorio nacional y modificar las condiciones meteorológicas.
¿Qué estados serán los primeros en sentir el frente frío?
La llegada de un frente frío no significa que las temperaturas bajarán de inmediato en todo México. Habitualmente, sus primeros efectos se presentan en entidades del norte y noreste del país, aunque posteriormente el sistema puede avanzar hacia otras regiones.
Dependiendo de su trayectoria y de las condiciones atmosféricas, estos fenómenos pueden provocar descensos de temperatura, principalmente durante la noche y madrugada, además de fuertes rachas de viento.
En estados como Zacatecas, por ejemplo, los primeros sistemas frontales pueden favorecer noches y madrugadas más frescas, aunque la intensidad del descenso dependerá de las características particulares de cada frente.
Frentes fríos también pueden provocar lluvias y tormentas
Además de temperaturas más bajas, un frente frío puede generar otros efectos meteorológicos. Cuando interactúa con la humedad proveniente del Golfo de México, puede favorecer la presencia de lluvias, tormentas y vientos fuertes.
Durante septiembre y octubre existe otro factor que puede modificar el comportamiento del clima: la coincidencia de la temporada de frentes fríos con la de ciclones tropicales.
La interacción entre ambos sistemas puede generar condiciones de mayor inestabilidad atmosférica en algunas zonas del país, por lo que será importante consultar los pronósticos conforme avance la temporada.
¿Ya existe una fecha oficial para el primer frente frío?
Por ahora, no. Aunque septiembre aparece como el periodo más probable para la llegada del primer frente frío de la temporada 2026-2027, todavía no hay un día confirmado por el SMN.
El comportamiento de años anteriores muestra que algunos sistemas pueden presentarse desde finales de agosto o durante los primeros días de septiembre, pero esto no permite establecer por anticipado una fecha exacta para 2026.
Por ello, la recomendación es mantenerse atento a los avisos del SMN, especialmente cuando se confirme la aproximación del primer sistema frontal y se conozcan las entidades que podrían registrar sus principales efectos.