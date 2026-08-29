Onda tropical 33 llega a México y provoca alerta por lluvias fuertes, granizo y descargas eléctricas

El monzón mexicano, la onda tropical número 33, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos mantendrán este sábado 29 de agosto de 2026 condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes, además de temperaturas de hasta 45 °C o superiores en distintas regiones de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con el organismo, los sistemas meteorológicos favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Además, existe posibilidad de caída de granizo en zonas del occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México.

¿DÓNDE LLOVERÁ MÁS FUERTE ESTE SÁBADO? El SMN pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Veracruz, Campeche y Yucatán. En tanto, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en regiones de Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo. También se prevén intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. El organismo meteorológico señaló que las precipitaciones fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas susceptibles. Las rachas de viento también podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. MONZÓN MEXICANO Y ONDA TROPICAL MANTIENEN LAS LLUVIAS El SMN explicó que el monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste del país y, en combinación con canales de baja presión ubicados en el interior de la República, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerá el desarrollo de lluvias. A estos sistemas se suma la onda tropical número 33, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional y contribuirá a las precipitaciones en diferentes regiones. Durante la noche, una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo, situación que reforzará la probabilidad de lluvias sobre la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre los efectos asociados con el monzón mexicano y la onda tropical número 33.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: CHUBASCOS VESPERTINOS Y AMBIENTE CÁLIDO MARCARÁN LA JORNADA DE ESTE SÁBADO De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la ciudad de Saltillo registrará hoy, sábado 29 de agosto, un ambiente cálido durante el día con una temperatura máxima que alcanzará los 28 °C por la tarde y una mínima que se situó en los 16 °C al amanecer. La jornada iniciará con cielos despejados a parcialmente nublados durante la mañana, dando paso a una brisa proveniente del noreste que alcanzará rachas moderadas de entre 15 y 30 km/h. Para la segunda mitad del día, las autoridades meteorológicas advierten una elevada probabilidad de desarrollo de nubosidad, con hasta un 70% de probabilidad de chubascos y tormentas aisladas a partir de las 14:00 horas. Ante esta previsión, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a los automovilistas extremar precauciones al conducir por las vialidades de la zona metropolitana debido a posibles encharcamientos, así como resguardarse adecuadamente ante la presencia de actividad eléctrica y ráfagas de viento vespertinas. TEMPERATURAS SUPERIORES A 45 °C CONTINUARÁN EN EL NORTE A pesar del pronóstico de lluvias, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en regiones del norte del país, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Las temperaturas máximas superiores a 45 °C se pronostican para el noreste de Baja California y el noroeste y centro de Sonora. También se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, los termómetros podrían marcar entre 35 y 40 °C en Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Michoacán, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C. El SMN indicó que la onda de calor continuará afectando sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

HABRÁ TEMPERATURAS DE HASTA 5 °C EN ZONAS SERRANAS El contraste térmico también estará presente durante las primeras horas del día. Se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. PREVÉN RACHAS DE VIENTO DE HASTA 70 KM/H Las condiciones meteorológicas también estarán acompañadas de fuertes vientos en diferentes regiones. Se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h, en el golfo de California, Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Campeche y Yucatán. Asimismo, se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tabasco. En Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Quintana Roo se prevén vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

PRONOSTICAN OLEAJE ELEVADO EN COSTAS DEL PACÍFICO El SMN también emitió un pronóstico de oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En la costa occidental de Baja California, así como en las costas de Sinaloa y Nayarit, se espera oleaje de 1 a 2 metros de altura. Las condiciones de viento y oleaje forman parte de los efectos asociados con los sistemas meteorológicos que afectan al país durante este sábado.