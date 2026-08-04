Guía de Profeco para ahorrar en la lista de útiles escolares y uniformes para el regreso a clases

El regreso a clases nos ‘respira en la nuca’, pero antes de volver a la escuela los padres y madres de familia deberán cumplir con todos los materiales y uniformes que sus hijos e hijas necesitarán en las aulas por el próximo ciclo escolar. La compra de útiles escolares y uniformes para los estudiantes es un gasto que sale del presupuesto mensual, por lo que cada vez es más común que las escuelas y colegias proporcionen especificaciones, enlaces para tiendas en línea e incluso un solo proveedor para adquirir los productos. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado una serie de recomendaciones que te permitirán comparar para encontrar precios más competitivos y tomas decisiones más conscientes al momento de comprar los útiles escolares de tus hijos e hijas.

¿QUÉ HACER SI LA ESCUELA SE QUIERE ‘PASAR DE LISTA’? Según la más reciente publicación de la Revista del Consumidor de la Profeco, es importante que los padres y madres de familia no se dejen presionar por las especificaciones de los planteles, comparen precios de los útiles escolares y uniformes, con el objetivo de optimizar el presupuesto para el regreso a clases. - Las ofertas no siempre significan ahorro La Revista del Consumidor explica que antes de realizar una compra, es indispensable buscar otras opciones, ante la posibilidad de encontrar lo que buscas, con las mismas especificaciones, con otro proveedor y a menor precio. También Profeco recomienda cotizar los artículos por separado y en diferentes comercios, ya que podrás descubrir el costo total de los productos y decidir que opción te conviene más. Puesto que la simple acción de comparar las ofertas puede representar un ahorro importante, y sin dejar de cumplir con los requisitos establecidos por las instituciones educativas. Un descuento llamativo no siempre ofrece el mejor precio disponible. - ¿Cobros que no tenías contemplados? En el caso de compras en línea, cuando el costo del producto puede ser atractivo, pero al momento de pagar, se agregan gastos de envío, comisiones por el método de pago o cargos por servicio; Profeco recomienda verificar el costo total final antes de confirmar la compra.

- No te dejes presionar Advierten sobre cuidarse de los mensajes de urgencia como “Últimos paquetes disponibles”, “Oferta por tiempo limitado” o “Compra ahora”, ya que estos buscan generar una decisión inmediata. Por lo que antes de ceder a la presión, piden comparar el mismo producto en otros comercios electrónicos y verifica si realmente es la mejor opción de compra. - ¿Realmente está de oferta? ¡Mucho ojo! Existen descuentos importantes para productos en tiendas sobre un supuesto precio original, por lo que advierten revisar en otros comercios, ya que hay ocasiones en que el precio rebajado es similar al que normalmente se ofrece en el mercado. Por ello, conviene cerciorarse de que el ahorro anunciado es real. Profeco advierte que comprar útiles y uniformes escolares por internet puede ayudar a la economía familiar, siempre que las compras se realicen con información suficiente y tras comparar diferentes opciones. Advirtiendo que también pueden llegar a ser engañosas, por lo que compara hará la diferencia entre un consumo informado y una compra que afecte al bolsillo.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO PARA COMPRAR ÚTILES ESCOLARES

• Compara precios:

Busca el mismo producto o paquete escolar en distintos comercios electrónicos. • Verifica el precio final antes de pagar:

Revisa lo que pagarás realmente; recuerda que se pueden incluir gastos de envío, comisiones o cualquier otro cargo adicional. • Consume de manera consciente:

Evita comprar por impulso debido a mensajes de urgencia o descuentos llamativos. • Revisa las características del producto:

Asegúrate de que las especificaciones de los artículos cumplan con lo solicitado por la institución educativa. • Lee los términos y condiciones:

Revisa con atención las restricciones de las ofertas o promociones antes de finalizar la compra para conocer su alcance real. • Conserva evidencia:

Guarda pruebas como capturas de pantalla de la oferta, las confirmaciones del pedido y los comprobantes de pago.

¿LA ESCUELA TE PUEDE OBLIGAR A COMPRAR CON SU PROVEEDOR? Profeco ha sido clara: ninguna escuela puede obligar a madres, padres o tutores a adquirir útiles, libros o uniformes con un proveedor específico. Esta práctica se considera una condición de venta y puede denunciarse por limitar la libertad del consumidor. Cabe destacar que esta situación se presenta con frecuencia en escuelas privadas, donde algunos directivos o asociaciones de padres de familia buscan centralizar las compras con un proveedor, supuestamente por “comodidad” o “unidad institucional”. Sin embargo, esta práctica viola los derechos del consumidor y las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, imponer condiciones en la compra de bienes o servicios constituye una práctica comercial abusiva. Las escuelas que caigan en esta conducta pueden ser sancionadas. Además, si una institución educativa condiciona el uso de ciertos productos como requisito para el ingreso o permanencia de un alumno, también estaría incurriendo en una violación al marco legal.

¿PUEDEN PEDIR UNIFORMES CON DISEÑOS ESPECÍFICOS? Sí, pero con condiciones. Las escuelas pueden solicitar que los alumnos porten un uniforme escolar específico con ciertos colores o elementos, siempre y cuando no se exija que se compre en una tienda determinada. En caso de que la escuela tenga un uniforme exclusivo, debe permitir el uso del uniforme anterior o dar un periodo razonable para su adquisición. Esto se hace para proteger la economía de las familias, especialmente en ciclos escolares con cambios de imagen institucional. En todo caso, el costo no debe ser excesivo ni representar un gasto desproporcionado, y los proveedores deben emitir factura o comprobante de compra válido.

¿Y LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS? En el caso de las escuelas públicas, los libros de texto gratuitos deben ser entregados sin costo alguno a todos los estudiantes. Si una institución pública solicita la compra de libros adicionales, debe justificarlo de forma transparente y jamás imponer su compra con un solo proveedor. Para escuelas privadas, el uso de libros distintos a los de la SEP debe estar justificado en el plan académico y no deben venderse exclusivamente en el plantel.

¿QUÉ HACER SI TE OBLIGAN A COMPRAR EN UN SOLO LUGAR? Si una escuela impone la compra de útiles o uniformes con un proveedor específico, puedes: • Reunir evidencia: Guarda comunicados, mensajes o documentos donde se indique esa obligación. • Acudir a la Profeco: Puedes presentar una denuncia vía telefónica, en línea o directamente en las oficinas. • Contactar a la SEP: También puedes notificar a las autoridades educativas de tu estado. La Profeco cuenta con el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y la plataforma Concilianet para este tipo de quejas. El regreso a clases es un momento importante para estudiantes y familias, pero también es una oportunidad para ejercer tus derechos como consumidor. Nadie puede obligarte a pagar de más, ni mucho menos restringirte el acceso a la educación por no comprar en un lugar específico. Infórmate, compara y denuncia si es necesario. Recuerda que la educación no debe ser un negocio, sino un derecho.