Mujeres con Bienestar 2026: fecha del primer pago de 2026 y cómo consultar el saldo
El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México confirmó que el primer depósito bimestral de 2026 se realizará para mujeres de 18 a 63 años
Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México, cuyo objetivo es otorgar apoyo económico a mujeres de entre 18 y 63 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El esquema contempla la entrega de un incentivo económico de manera bimestral, depositado de forma directa en la tarjeta Mujeres con Bienestar, sin intermediarios.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PRIMER PAGO DE 2026?
De acuerdo con la información del programa, las beneficiarias del Estado de México recibirán el primer pago correspondiente al año 2026 durante el mes de febrero.
La entrega anterior se realizó en diciembre, por lo que el siguiente depósito se calendariza conforme al esquema bimestral establecido.
ORGANIZACIÓN DE PAGOS POR GRUPOS DE CURP
La dispersión de los recursos se realiza de manera escalonada y se organiza en cinco grupos, de acuerdo con la letra inicial de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada beneficiaria:
- Grupo 1: letras A a D
- Grupo 2: letras E a H
- Grupo 3: letras I a M
- Grupo 4: letras N a R
- Grupo 5: letras S a Z
Esta organización permite una distribución ordenada de los apoyos a lo largo del periodo de pago.
MONTO DEL APOYO PENSIÓN MUJERES BIENESTAR Y BENEFICIOS ADICIONALES
El programa Mujeres con Bienestar otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales, los cuales se depositan directamente en la tarjeta asignada a cada beneficiaria. Además del incentivo económico, las participantes tienen acceso a otros beneficios, entre los que se encuentran:
- Seguro médico
- Descuentos en transporte público
- Acompañamiento financiero
- Atención psicológica
- Orientación legal
Estos servicios forman parte del esquema integral de apoyo que ofrece el programa.
OPCIONES PARA CONSULTAR EL SALDO DE TU TARJETA
Las beneficiarias pueden verificar de manera gratuita si ya recibieron el depósito correspondiente mediante las siguientes alternativas:
- Ingresar a la plataforma oficial https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña
- Utilizar la aplicación oficial Mujeres con Bienestar, disponible para dispositivos Android
- Enviar la palabra “Saldo” al número de WhatsApp 52 55 9337 2498
- Llamar sin costo al número telefónico 800 953 77 71
También es posible consultar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco utilizando la tarjeta y el NIP correspondiente, aunque algunas instituciones financieras pueden aplicar una comisión por esta operación.
Las autoridades recomiendan a las pensionadas mantenerse atentas a los avisos oficiales del programa para conocer las fechas específicas de depósito según su grupo de CURP, así como utilizar los canales oficiales para resolver dudas relacionadas con el apoyo económico y los servicios complementarios.