Mujeres con Bienestar 2026: fecha del primer pago de 2026 y cómo consultar el saldo

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México, cuyo objetivo es otorgar apoyo económico a mujeres de entre 18 y 63 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El esquema contempla la entrega de un incentivo económico de manera bimestral, depositado de forma directa en la tarjeta Mujeres con Bienestar, sin intermediarios.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario de pagos 2026 del ISSSTE e IMSS: fechas oficiales para jubilados y pensionados

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PRIMER PAGO DE 2026?

De acuerdo con la información del programa, las beneficiarias del Estado de México recibirán el primer pago correspondiente al año 2026 durante el mes de febrero.

La entrega anterior se realizó en diciembre, por lo que el siguiente depósito se calendariza conforme al esquema bimestral establecido.