Calendario de pagos 2026 del ISSSTE e IMSS: fechas oficiales para jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados del ISSSTE y el IMSS ya cuentan con los calendarios oficiales de pago correspondientes a todo el año 2026
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer sus calendarios oficiales de pagos correspondientes al año 2026 para jubilados y pensionados.
La difusión de estas fechas permite a las personas beneficiarias planificar sus gastos mensuales y contar con un referente para verificar que los depósitos se realicen en tiempo y forma.
Ambas instituciones mantienen esquemas de pago distintos, por lo que resulta relevante conocer las fechas específicas establecidas para cada mes del año.
CALENDARIO DE PAGO DE LA PENSIÓN ISSSTE 2026
El ISSSTE, encabezado por su director general Martí Batres Guadarrama, publicó de manera oficial el Calendario de Pagos 2026 para las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo.
De acuerdo con el documento, el pago correspondiente al mes de febrero se realizará el 30 de enero de 2026. Los depósitos subsecuentes se llevarán a cabo conforme a las siguientes fechas:
- Enero: 02 de enero
- Febrero: 30 de enero
- Marzo: 27 de febrero
- Abril: 27 de marzo
- Mayo: 29 de abril
- Junio: 29 de mayo
- Julio: 29 de junio
- Agosto: 30 de julio
- Septiembre: 28 de agosto
- Octubre: 30 de septiembre
- Noviembre: 29 de octubre
- Diciembre: 27 de noviembre
Asimismo, el ISSSTE informó que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre de 2026.
La institución señaló que, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se mantienen las acciones para garantizar los derechos sociales de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas.
CALENDARIO DE PAGO DE LA PENSIÓN IMSS 2026
En el caso del IMSS, el esquema de pagos se mantiene con depósitos programados al inicio de cada mes. Para las personas adultas mayores afiliadas al instituto, el primer pago del año 2026 se realizará el viernes 2 de enero.
De acuerdo con el calendario oficial, las fechas de depósito de la Pensión IMSS para el resto del año son las siguientes:
- Enero: viernes 2
- Febrero: martes 3
- Marzo: lunes 2
- Abril: miércoles 1
- Mayo: lunes 4
- Junio: lunes 1
- Julio: miércoles 1
- Agosto: lunes 3
- Septiembre: martes 1
- Octubre: jueves 1
- Noviembre: lunes 2
- Diciembre: martes 1
IMPORTANCIA DE CONOCER LAS FECHAS DE PAGO DE PENSIONES DEL IMSS E ISSSTE
Las fechas publicadas por el ISSSTE y el IMSS sirven como referencia para que jubilados y pensionados puedan organizar sus compromisos financieros y, en caso de que el pago no se refleje en la fecha indicada, realizar las aclaraciones o quejas correspondientes ante la institución que les otorga la pensión.
Ambos calendarios aplican para todo el año 2026 y forman parte de la información oficial difundida por cada organismo para sus beneficiarios.