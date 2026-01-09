Calendario de pagos 2026 del ISSSTE e IMSS: fechas oficiales para jubilados y pensionados

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer sus calendarios oficiales de pagos correspondientes al año 2026 para jubilados y pensionados.

La difusión de estas fechas permite a las personas beneficiarias planificar sus gastos mensuales y contar con un referente para verificar que los depósitos se realicen en tiempo y forma.

Ambas instituciones mantienen esquemas de pago distintos, por lo que resulta relevante conocer las fechas específicas establecidas para cada mes del año.

CALENDARIO DE PAGO DE LA PENSIÓN ISSSTE 2026

El ISSSTE, encabezado por su director general Martí Batres Guadarrama, publicó de manera oficial el Calendario de Pagos 2026 para las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo.

De acuerdo con el documento, el pago correspondiente al mes de febrero se realizará el 30 de enero de 2026. Los depósitos subsecuentes se llevarán a cabo conforme a las siguientes fechas: