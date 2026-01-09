Calendario de pagos 2026 del ISSSTE e IMSS: fechas oficiales para jubilados y pensionados

Información
/ 9 enero 2026
    Calendario de pagos 2026 del ISSSTE e IMSS: fechas oficiales para jubilados y pensionados
    El ISSSTE y el IMSS dieron a conocer las fechas oficiales de pago de pensiones y jubilaciones para 2026, con esquemas distintos que permitirán a los beneficiarios planificar sus gastos. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Pagos
fechas
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS
ISSSTE

Jubilados y pensionados del ISSSTE y el IMSS ya cuentan con los calendarios oficiales de pago correspondientes a todo el año 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a conocer sus calendarios oficiales de pagos correspondientes al año 2026 para jubilados y pensionados.

La difusión de estas fechas permite a las personas beneficiarias planificar sus gastos mensuales y contar con un referente para verificar que los depósitos se realicen en tiempo y forma.

Ambas instituciones mantienen esquemas de pago distintos, por lo que resulta relevante conocer las fechas específicas establecidas para cada mes del año.

TE PUEDE INTERESAR: INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026

CALENDARIO DE PAGO DE LA PENSIÓN ISSSTE 2026

El ISSSTE, encabezado por su director general Martí Batres Guadarrama, publicó de manera oficial el Calendario de Pagos 2026 para las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo.

De acuerdo con el documento, el pago correspondiente al mes de febrero se realizará el 30 de enero de 2026. Los depósitos subsecuentes se llevarán a cabo conforme a las siguientes fechas:

- Enero: 02 de enero

- Febrero: 30 de enero

- Marzo: 27 de febrero

- Abril: 27 de marzo

- Mayo: 29 de abril

- Junio: 29 de mayo

- Julio: 29 de junio

- Agosto: 30 de julio

- Septiembre: 28 de agosto

- Octubre: 30 de septiembre

- Noviembre: 29 de octubre

- Diciembre: 27 de noviembre

Asimismo, el ISSSTE informó que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre de 2026.

La institución señaló que, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se mantienen las acciones para garantizar los derechos sociales de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas.

$!Calendario de pago de la pensión del ISSSTE 2026
Calendario de pago de la pensión del ISSSTE 2026 ISSSTE

CALENDARIO DE PAGO DE LA PENSIÓN IMSS 2026

En el caso del IMSS, el esquema de pagos se mantiene con depósitos programados al inicio de cada mes. Para las personas adultas mayores afiliadas al instituto, el primer pago del año 2026 se realizará el viernes 2 de enero.

De acuerdo con el calendario oficial, las fechas de depósito de la Pensión IMSS para el resto del año son las siguientes:

- Enero: viernes 2

- Febrero: martes 3

- Marzo: lunes 2

- Abril: miércoles 1

- Mayo: lunes 4

- Junio: lunes 1

- Julio: miércoles 1

- Agosto: lunes 3

- Septiembre: martes 1

- Octubre: jueves 1

- Noviembre: lunes 2

- Diciembre: martes 1

$!Calendario de pago de la pensión del IMSS 2026
Calendario de pago de la pensión del IMSS 2026 IMSS

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral

IMPORTANCIA DE CONOCER LAS FECHAS DE PAGO DE PENSIONES DEL IMSS E ISSSTE

Las fechas publicadas por el ISSSTE y el IMSS sirven como referencia para que jubilados y pensionados puedan organizar sus compromisos financieros y, en caso de que el pago no se refleje en la fecha indicada, realizar las aclaraciones o quejas correspondientes ante la institución que les otorga la pensión.

Ambos calendarios aplican para todo el año 2026 y forman parte de la información oficial difundida por cada organismo para sus beneficiarios.

Temas


Pagos
fechas
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS
ISSSTE

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León