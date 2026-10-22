Multarán con 2 mil 932 pesos (25 UMAs) a todas las camionetas que continúen aplicando esta práctica común en México en carreteras federales

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    Multarán con 2 mil 932 pesos (25 UMAs) a todas las camionetas que continúen aplicando esta práctica común en México en carreteras federales
    Transportar personas en la caja de una camioneta puede costar hasta 2,932 pesos en carreteras federales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce de cuánto es la multa por llevar pasajeros en la batea de una pickup en carreteras federales de México y qué establece el reglamento de tránsito

Viajar en la caja o batea de una camioneta pickup es una escena habitual en distintas regiones de México, sobre todo en comunidades rurales, zonas agrícolas y traslados familiares. Aunque suele relacionarse con la falta de transporte público o con recorridos cortos, esta práctica puede derivar en una sanción económica cuando se realiza en carreteras federales.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece restricciones para transportar personas en espacios destinados a la carga. La disposición busca evitar que los ocupantes viajen en zonas que no cuentan con los elementos de seguridad necesarios para protegerlos durante el trayecto.

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La multa puede alcanzar los 2,932 pesos, equivalentes a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), según el tabulador señalado para esta infracción. El monto depende de la sanción aplicable y debe revisarse conforme a la legislación y los valores vigentes.

QUÉ ESTABLECE EL REGLAMENTO FEDERAL

El artículo 70 del reglamento contempla disposiciones relacionadas con las condiciones en que deben viajar los pasajeros. La restricción comprende las áreas de vehículos destinadas al transporte de mercancías cuando no están acondicionadas para llevar personas de manera segura.

Esto incluye la caja o batea de las camionetas pickup, así como plataformas y otros espacios de carga que carecen de asientos apropiados y sistemas de retención. El tamaño del vehículo o la distancia del recorrido no eliminan los riesgos asociados con esta práctica.

En caminos locales pueden existir costumbres o disposiciones distintas, especialmente en comunidades agrícolas. Sin embargo, al circular por vías de jurisdicción federal, los conductores deben cumplir el reglamento correspondiente. Las condiciones que se toleren en determinados caminos municipales no constituyen, por sí mismas, una autorización para trasladar pasajeros en la batea sobre carreteras federales.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR LLEVAR PERSONAS EN LA BATEA

Las sanciones de tránsito federales se calculan con base en la UMA. Para esta conducta, el tabulador referido contempla multas de entre 20 y 25 unidades, por lo que el importe puede variar según el supuesto aplicable y la determinación asentada en la boleta.

· 20 UMA: aproximadamente 2,346 pesos.

· 25 UMA: aproximadamente 2,932 pesos.

Además del costo económico, las autoridades pueden impedir que el vehículo continúe circulando si las condiciones del traslado no cumplen con las disposiciones de seguridad. La aplicación de una medida específica depende de las circunstancias y de las facultades previstas en la normativa.

POR QUÉ VIAJAR EN LA BATEA REPRESENTA UN RIESGO

El principal problema no es únicamente la posibilidad de recibir una multa. La caja de una pickup está diseñada para transportar mercancías, herramientas y otros objetos, no para ofrecer la misma protección que la cabina del vehículo.

Uno de los riesgos más importantes es la falta de cinturones de seguridad. Ante un frenado brusco, una maniobra repentina o una colisión, los pasajeros pueden perder el equilibrio y salir despedidos. Incluso a velocidades moderadas, una caída sobre el pavimento puede provocar lesiones graves.

También existe una diferencia importante en la protección estructural. La batea no dispone de los mismos elementos de seguridad que el área destinada a los ocupantes, como cinturones, asientos diseñados para reducir lesiones y sistemas de protección integrados. En caso de volcadura o impacto lateral, las personas que viajan atrás quedan especialmente expuestas.

Por ello, trasladar a familiares, trabajadores o acompañantes en la zona de carga no es una alternativa equivalente a viajar dentro de la cabina. La ausencia de sistemas de retención puede convertir un incidente vial en una emergencia con consecuencias permanentes.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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