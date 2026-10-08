Súper multa del SAT... esto es lo que pagarás por no inscribirte y por no avisar cambios en tu RFC

De acuerdo con información de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) , la sanción por no solicitar la inscripción o hacerlo de manera extemporánea va de 4 mil 480 a 13 mil 430 pesos .

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) contempla multas para los contribuyentes que no cumplen con su obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o que realizan el trámite fuera del plazo establecido.

La obligación aplica principalmente a quienes generan ingresos por una actividad económica o necesitan expedir facturas. Sin embargo, desde 2022 también existe la obligación de que las personas se inscriban al cumplir 18 años, incluso si todavía no trabajan.

QUIÉNES DEBEN REGISTRARSE ANTE EL SAT

La inscripción de los jóvenes que cumplen 18 años tiene una particularidad. Si todavía estudian y no generan ingresos, pueden registrarse como persona física sin obligaciones fiscales, por lo que no tienen que presentar declaraciones únicamente por contar con el RFC.

Yanin Ortiz, subdelegada de Prodecon Tabasco, explicó que obtener este registro no significa comenzar automáticamente a pagar impuestos. “La obligación de inscribirse a los 18 años no quiere decir que ya van a tener obligaciones fiscales que cumplir o van a tener que presentar declaraciones, solo es obtener su registro ante el SAT”, señaló.

Las multas adquieren relevancia cuando se trata de personas que sí generan ingresos y tienen obligaciones fiscales. En estos casos, no estar inscrito o hacerlo fuera de tiempo puede derivar en una sanción económica.

MULTA POR NO AVISAR CAMBIOS EN EL RFC

El SAT también puede sancionar a quienes no mantienen actualizada su información fiscal. La multa por no presentar los avisos de actualización del RFC, o hacerlo fuera del plazo cuando la autoridad lo requiere, va de 5 mil 400 a 10 mil 780 pesos.

Uno de los errores más comunes ocurre cuando una persona cambia de domicilio y modifica su dirección en documentos como la credencial del INE, pero deja intacto el domicilio fiscal registrado ante el SAT.

“Esto puede traer consecuencias a largo plazo, ya que si la autoridad tiene la necesidad de notificar en el domicilio fiscal declarado en el RFC, no va a localizar al contribuyente, porque este no tuvo la precaución de actualizar su información”, explicó Ortiz.

También deben reportarse cambios en la actividad económica o régimen fiscal. Por ejemplo, si una persona estaba registrada únicamente como asalariada y comienza un negocio por cuenta propia, debe informar al SAT para modificar su situación fiscal.

EL PLAZO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS ES DE 10 DÍAS

El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los cambios en la situación fiscal deben notificarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al hecho que los origine.

Entre los movimientos que pueden requerir una actualización se encuentran:

· Cambio de domicilio fiscal

· Modificación de actividad económica

· Cambio de régimen fiscal

· Reanudación de actividades después de una suspensión

· Nuevas obligaciones fiscales por cuenta propia o de terceros

El trámite de actualización es gratuito y, en la mayoría de los casos, puede realizarse en línea. Para ello pueden requerirse la CURP, e.firma o contraseña del SAT, correo electrónico, teléfono, domicilio fiscal y la actividad económica correspondiente.

Si la e.firma está vencida, primero debe renovarse. Cuando lleva menos de un año vencida, la renovación puede realizarse mediante SAT ID; si supera ese periodo, puede ser necesaria una cita presencial.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL RFC

· El RFC es necesario para diversos trámites fiscales y administrativos.

· La inscripción a los 18 años no significa que una persona deba comenzar a presentar declaraciones si no tiene ingresos u obligaciones fiscales.

· Después de actualizar los datos, el SAT genera un acuse de movimientos de actualización de situación fiscal.

· Una dirección fiscal desactualizada puede dificultar que la autoridad localice al contribuyente para realizar una notificación.

· El RFC también es necesario para obtener la e.firma, utilizada en distintos trámites ante autoridades e instituciones.