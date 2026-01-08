$!NASA te lleva a la Luna: así puedes enviar tu nombre al espacio en la misión Artemis II de 2026

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció que realizará un nuevo viaje alrededor de la Luna como parte de la misión Artemis II y abrió un registro para que personas de todo el mundo puedan enviar su nombre al espacio. Los nombres recopilados viajarán a bordo de la nave espacial Orion, almacenados en una memoria USB que será lanzada junto con la misión prevista para 2026. Artemis II será el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA. Cuatro astronautas viajarán alrededor del satélite natural y regresarán a la Tierra, en una misión diseñada para probar por primera vez con tripulación el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), la nave Orion y los sistemas terrestres de apoyo. TE PUEDE INTERESAR: Detectan por primera vez actividad eléctrica en la atmósfera de Marte

CÓMO ENVIAR TU NOMBRE PARA QUE VIAJE AL ESPACIO La NASA habilitó un registro abierto al público a través de su sitio oficial dedicado a la misión Artemis. El trámite es gratuito y permite que cualquier persona participe de forma simbólica en el viaje lunar. 1. Ingresar al sitio oficial de la NASA dedicado a la misión Artemis. 2. Escribir el nombre en el primer campo del formulario. 3. Colocar los apellidos en el espacio correspondiente. 4. Crear un código PIN personal de entre 4 y 7 dígitos, el cual será necesario para futuras consultas. 5. Dar clic en “Enviar” para completar el registro. Una vez finalizado el proceso, el sistema permite descargar una tarjeta de embarque digital personalizada y un pasaporte conmemorativo. Para descargar el pasaporte, se solicita ingresar un correo electrónico, que también se utilizará para enviar actualizaciones sobre la misión. La NASA recomienda conservar el PIN, ya que no puede ser recuperado en caso de extravío. Los nombres registrados se integrarán en una memoria USB que volará dentro de la nave Orion cuando la misión sea lanzada en 2026.

MISIÓN ARTEMIS II ENVIARÁ A 4 PERSONAS A LA LUNA EN 2026 La misión estará integrada por cuatro astronautas que pondrán a prueba los sistemas de la nave espacial en el entorno del espacio profundo. Reid Wiseman, comandante de la misión, fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009 y anteriormente se desempeñó como ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 41. También fue jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA entre 2020 y 2022. Victor Glover, piloto de Artemis II, fue seleccionado como astronauta en 2013 y participó como piloto de la misión SpaceX Crew-1 hacia la Estación Espacial Internacional, formando parte de la Expedición 64. Christina Koch, especialista de misión, fue seleccionada como astronauta en 2013. Participó como ingeniera de vuelo en las expediciones 59, 60 y 61 de la Estación Espacial Internacional y estableció el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con 328 días en el espacio. También formó parte de la primera caminata espacial integrada únicamente por mujeres. Jeremy Hansen, especialista de misión y astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), fue seleccionado en 2009 y se convertirá en el primer canadiense en viajar alrededor de la Luna.

MISIÓN ARTEMIOS II PONDRÁ A PRUEBA LA OPERACIÓN DE LA NAVE ORION Y LOS SISTEMAS DE SOPORTE VIRAL La NASA informó que Artemis II tiene como objetivo principal evaluar las capacidades de la agencia en el espacio profundo y poner a prueba los sistemas de soporte vital y operación de la nave Orion. Este vuelo representa un paso clave hacia futuras misiones tripuladas a la superficie lunar y, posteriormente, a Marte. Durante los dos primeros días, la tripulación realizará pruebas iniciales de los sistemas de Orion y del manejo manual de la nave cerca de la Tierra. Posteriormente, el módulo de servicio de Orion proporcionará el impulso necesario para abandonar la órbita terrestre mediante la maniobra de inyección translunar.